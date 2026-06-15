Андриевский объяснил, почему Ребров был лучшим тренером для Динамо

Александр Андриевский во время выступлений в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник житомирского "Полесья" Александр Андриевский вспомнил случаи коррупция в украинском футболе. Он сталкивался с ними во время обучения в академии "Динамо". Также хавбек рассказал, почему в итоге решил уйти из киевской команды.

Андриевский назвал тренера, который повлиял на его развитие наилучшим образом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Александр Андриевский заявил, что сталкивался со случаями коррупции в украинском футболе. В академию, в которой учился полузащитник, приходили ребята, не умевшие выполнять элементарные действия на поле. Однако у них были влиятельные родители, потому эти дети занимали место более талантливых юных спортсменов.

Лучший тренер для Андриевского

Хавбек признался, что никогда не боялся уйти из "Динамо" ради шанса чаще выходить на поле в основном составе. Он мог позволить себе перейти в команду, которая выступала в низшем дивизионе.

Андриевский назвал тренера, который лучше всего способствовал развитию его карьеры в "Динамо". Это оказался Сергей Реброва, при котором "бело-синие" дважды становились чемпионами Украины.

Читайте также:

"Когда я был в дубле, он меня брал в первую команду. При нем я выходил на поле. На тот момент я считал его одним из лучших тренеров, которые у меня были. У него еще был очень сильный помощник Рауль Рианчо. Тогда "Динамо" было просто топ", — рассказал Андриевский.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что каталонская "Барселона" нашла на трансферном рынке перспективную замену Хулиану Альваресу.

Ранее Новини.LIVE писали, что Жозе Моуринью выбрал нового ассистента, который был известным игроком мадридского "Реала".