Хедира и Пепе станут ассистентами Моуринью в Реале

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. Фото: Reuters

Новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью уже приступил к обязанностям в мадридской команде. Он получил право сформировать собственный тренерский штаб и влиять на трансферную политику. Португалец выбрал специалистов, которые будут ему помогать.

Моуринью нужны были молодые тренеры, которые ранее выступали за "королевский клуб", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

Несколько дней назад 63-летний Жозе Моуринью подписал контракт с "Реалом" сроком 3 года. Он официально оформил возвращение в мадридский клуб, в котором уже работал с 2010 по 2013 годы.

Сами Хедира во время футбольного матча. Фото: instagram.com/sami_khedira6/

Фактор Моуринью

Сразу после оглашения возвращения португальца в "Реал" стало известно, что в мадридскую команду перешли Бернарду Силва и Марк Кукурелья, которых еще недавно связывали с другими клубами. Помимо этого, Жозе Моуринью хочет работать с молодыми специалистами, которых он раньше тренировал.

Ранее предполагалось, что ассистентом португальского тренера станет его соотечественник Пепе, который выступал на позиции защитника. Информация не подтвердилась, хотя журналисты сообщают, что переговоры продолжаются. А вот то, что помогать Жозе Моуринью будет бывший полузащитник сборной Германии Сами Хедира, уже можно считать свершившимся фактом.

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Немец выступал в "Реале" с 2010 по 2015 год и завоевал в составе "королевского клуба" 7 трофеев.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что мадридский "Реал" проявил интерес к одному из лидеров "ПСЖ" и сборной Франции.

Также Новини.LIVE сообщали о новой трансферной цели каталонской "Барселоны", которая продолжает искать форварда.