Реал собирается предложить ПСЖ крупную сумму за Дембеле

Усман Дембеле на тренировке. Фото: Reuters

Атакующий полузащитник французского "ПСЖ" Усман Дембеле после ЧМ-2026 может присоединиться к мадридскому "Реалу". Президент испанского клуба Флорентино Перес продолжает искать усиление для команды. "Бланкос" готовы заплатить за вингера крупную сумму.

"Реал" намерен усилить состав как минимум одной звездой нынешним летом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TRT Spor.

Флорентино Перес уже договорился с Дензелом Дюмфрисом о переходе в "Реал", но впереди у клуба более громкий трансфер. Президент "королевского клуба" пообещал, что готов потратить на новую звезду 150 млн евро.

Усман Дембеле после победы Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Интерес "Реала" к Дембеле

Французский вингер, который до перехода в "ПСЖ" выступал за "Барселону", является действующим обладателем "Золотого мяча". У него осталось два года по контракту с французским клубом, который может рассмотреть вариант с продажей игрока.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел за "ПСЖ" 37 поединков, в которых забил 19 голов и сделал 10 результативных передач. Ранее "Реал" не сумел договориться о трансферах Майкла Олисе и Хулиана Альвареса.

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