Хедіра та Пепе стануть помічниками Моурінью в Реалі

Головний тренер Реала Жозе Моурінью. Фото: Reuters

Новий головний тренер "Реала" Жозе Моурінью вже приступив до виконання своїх обов'язків у мадридській команді. Він отримав право сформувати власний тренерський штаб та впливати на трансферну політику. Португалець обрав фахівців, які допомагатимуть йому.

Моурінью потрібні були молоді тренери, які раніше виступали за "королівський клуб", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Кілька днів тому 63-річний Жозе Моурінью підписав контракт з "Реалом" терміном на 3 роки. Він офіційно оформив повернення до мадридського клубу, в якому вже працював з 2010 по 2013 роки.

Сам Хедіра під час футбольного матчу. Фото: instagram.com/sami_khedira6/

Фактор Моурінью

Відразу після оголошення про повернення португальця в "Реал" стало відомо, що до мадридської команди перейшли Бернарду Сілва та Марк Кукурелья, яких ще недавно пов'язували з іншими клубами. Крім цього, Жозе Моурінью хоче працювати з молодими фахівцями, яких він раніше тренував.

Раніше передбачалося, що асистентом португальського тренера стане його співвітчизник Пепе, який виступав на позиції захисника. Інформація не підтвердилася, хоча журналісти повідомляють, що переговори тривають. А ось те, що допомагати Жозе Моурінью буде колишній півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра, вже можна вважати доконаним фактом.

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Німець виступав у "Реалі" з 2010 по 2015 рік і завоював у складі "королівського клубу" 7 трофеїв.

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