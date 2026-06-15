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Головна Спорт У штабі Моурінью працюватимуть двоє колишніх гравців Реала

У штабі Моурінью працюватимуть двоє колишніх гравців Реала

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 13:19
Хедіра та Пепе стануть помічниками Моурінью в Реалі
Головний тренер Реала Жозе Моурінью. Фото: Reuters

Новий головний тренер "Реала" Жозе Моурінью вже приступив до виконання своїх обов'язків у мадридській команді. Він отримав право сформувати власний тренерський штаб та впливати на трансферну політику. Португалець обрав фахівців, які допомагатимуть йому.

Моурінью потрібні були молоді тренери, які раніше виступали за "королівський клуб", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Кілька днів тому 63-річний Жозе Моурінью підписав контракт з "Реалом" терміном на 3 роки. Він офіційно оформив повернення до мадридського клубу, в якому вже працював з 2010 по 2013 роки.

Сами Хедира
Сам Хедіра під час футбольного матчу. Фото: instagram.com/sami_khedira6/

Фактор Моурінью

Відразу після оголошення про повернення португальця в "Реал" стало відомо, що до мадридської команди перейшли Бернарду Сілва та Марк Кукурелья, яких ще недавно пов'язували з іншими клубами. Крім цього, Жозе Моурінью хоче працювати з молодими фахівцями, яких він раніше тренував.

Раніше передбачалося, що асистентом португальського тренера стане його співвітчизник Пепе, який виступав на позиції захисника. Інформація не підтвердилася, хоча журналісти повідомляють, що переговори тривають. А ось те, що допомагати Жозе Моурінью буде колишній півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра, вже можна вважати доконаним фактом.

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Німець виступав у "Реалі" з 2010 по 2015 рік і завоював у складі "королівського клубу" 7 трофеїв.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що мадридський "Реал" виявив інтерес до одного з лідерів "ПСЖ" та збірної Франції.

Також Новини.LIVE повідомляли про нову трансферну ціль каталонської "Барселони", яка продовжує шукати форварда.

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футбол Реал Мадрид Жозе Моурінью
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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