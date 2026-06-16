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Главная Спорт Модель Зотова подтвердила развод с футболистом Кухаревичем

Модель Зотова подтвердила развод с футболистом Кухаревичем

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 00:52
Модель Зотова подтвердила развод с футболистом Кухаревичем
Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

В украинском футболе официально распалась одна из самых красивых пар. Модель и участница шоу "Холостяк" Дарья Зотова подтвердила, что она и нападающий шотландского "Гиберниана" Николай Кухаревич уже как минимум полгода не вместе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствует пост модели в Instagram.

Что сказала Зотова о расставании

На странице в Instagram Дарья Зотова опубликовала видео, на котором их архивные кадры с Кухаревичем на свадьбе, отдыхе и в повседневной жизни.

На развод пары намекает не только смайлик разбитого сердца, но и текст Зотовой в посте. По словам модели, она устала скрывать правду, и спустя полгода все же решилась сказать правду, что брак, конечно же, закончился.

"Прошло полгода, и я все же решилась сказать правду о том, что не сложилось. Эта история длилась три года. Но брак завершился, так и не успев начаться. В какой-то момент ты просто понимаешь: люди не меняются. Но измениться можешь ты сама, перестав принимать то, что тебя разрушает. Небольшой совет: никогда не берите на себя ответственность, если не уверены, что готовы нести ее до конца. Я больше не позволю никому себя разрушать. Отныне я позволяю себе только быть счастливой, несмотря ни на что", — написала Зотова.

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Пост Зотовой. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кого Александр Андриевский считает лучшим тренером последних лет в киевском "Динамо".

Ранее Новини.LIVE назвали фамилию перспективного молодого футболиста, за которого "Барселона" может заплатить 100 млн евро.

футбол Николай Кухаревич Диана Зотова
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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