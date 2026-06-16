Фьюри просит организовать бои с Джошуа и Усиком

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, какие поединки он хотел бы провести в ближайшее время. Британец дал понять, что его интересуют только самые громкие бои в этом дивизионе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал iFL TV.

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Фьюри заинтересован в настоящих боях

Фьюри заявил, что не намерен участвовать в выставочных шоу или поединках, не имеющих спортивного значения.

По словам британца, он хочет сосредоточиться на боях с сильнейшими соперниками в супертяжелом весе.

Среди желаемых оппонентов британец назвал Энтони Джошуа и Александра Усика. Фьюри не исключил возможности реванша с украинцем, которому дважды уступал в титульных поединках.

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Также экс-чемпион подчеркнул, что готов встретиться с любым боксером, который на тот момент будет владеть чемпионским поясом в супертяжелом весе. Среди приоритетов может быть обладатель временного титула WBC Агит Кабаел.

Бой с Джошуа запланирован на ноябрь

Отдельно Фьюри высказался о возможном поединке с Джошуа. Британец убежден в собственном превосходстве над соотечественником и считает, что способен завершить бой досрочно.

Поединок между Фьюри и Джошуа называют одним из величайших противостояний в истории британского бокса. По предварительной информации, поединок должен состояться в ноябре 2026 года на "Уэмбли".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о встрече Александра Усика с президентом США Дональдом Трампом, после которой боксер опубликовал совместный снимок и обратился со словами благодарности.

Также Новини.LIVE писал, что Дарья Зотова официально объявила о завершении отношений с футболистом Николаем Кухаревичем.