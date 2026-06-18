Мартінес може очолити Аль-Наср, у якому грає Роналду

Кріштіану Роналду отримає зіркового тренера в Аль-Насрі
Ветеран збірної Португалії Кріштіану Роналду може продовжити співпрацю з головним тренером команди Роберто Мартінесом. Іспанський фахівець став головним кандидатом на посаду тренера "Аль-Насра". Він готовий підписати контракт із клубом одразу після ЧС-2026.
Мартінес покине збірну Португалії одразу після чемпіонату світу незалежно від результатів команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт журналіста Фабріса Хокінса в соцмережі X.
У сезоні 2025/26 головним тренером "Аль-Насра" був відомий португальський тренер Жорже Жезуш. Йому вдалося вперше за довгий час зробити команду, в якій виступає Кріштіану Роналду, чемпіоном Саудівської Аравії. Одразу після цього наставник покинув Ер-Ріяд.
Новий тренер для "Аль-Насра"
Ще до старту чемпіонату світу-2026 стало відомо, що за підсумками турніру Роберто Мартінес піде зі збірної Португалії. Він допоміг цій команді перемогти в Лізі Націй 2024/25 і вийти до чвертьфіналу Євро-2024, а також пройти відбір на Кубок світу.
Іспанський фахівець розпочав переговори з керівництвом "Аль-Насра" кілька тижнів тому. Він зможе приєднатися до клубу з Саудівської Аравії вже 1 серпня, коли закінчиться його контракт із Федерацією футболу Португалії.
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