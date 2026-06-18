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Головна Спорт Кріштіану Роналду отримає зіркового тренера в Аль-Насрі

Кріштіану Роналду отримає зіркового тренера в Аль-Насрі

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 14:47
Мартінес може очолити Аль-Наср, у якому грає Роналду
Кріштіану Роналду у складі збірної Португалії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Ветеран збірної Португалії Кріштіану Роналду може продовжити співпрацю з головним тренером команди Роберто Мартінесом. Іспанський фахівець став головним кандидатом на посаду тренера "Аль-Насра". Він готовий підписати контракт із клубом одразу після ЧС-2026.

Мартінес покине збірну Португалії одразу після чемпіонату світу незалежно від результатів команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт журналіста Фабріса Хокінса в соцмережі X.

У сезоні 2025/26 головним тренером "Аль-Насра" був відомий португальський тренер Жорже Жезуш. Йому вдалося вперше за довгий час зробити команду, в якій виступає Кріштіану Роналду, чемпіоном Саудівської Аравії. Одразу після цього наставник покинув Ер-Ріяд.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду та Роберто Мартінес. Фото: Reuters

Новий тренер для "Аль-Насра"

Ще до старту чемпіонату світу-2026 стало відомо, що за підсумками турніру Роберто Мартінес піде зі збірної Португалії. Він допоміг цій команді перемогти в Лізі Націй 2024/25 і вийти до чвертьфіналу Євро-2024, а також пройти відбір на Кубок світу.

Іспанський фахівець розпочав переговори з керівництвом "Аль-Насра" кілька тижнів тому. Він зможе приєднатися до клубу з Саудівської Аравії вже 1 серпня, коли закінчиться його контракт із Федерацією футболу Португалії.

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Кріштіану Роналду Роберто Мартінес Аль-Наср
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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