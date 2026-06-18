Трабзонспор готовий запросити Михавко на заміну Батагову

Тарас Михавко перед матчем. Фото: пресслужба Динамо. Колаж: Новини.LIVE

Футболіст збірної України та київського "Динамо" Тарас Михавко може продовжити кар’єру в Туреччині. Один із найперспективніших гравців столичної команди привернув увагу "Трабзонспора". Трансфер може відбутися цього літа.

Турецький клуб задоволений роботою на ринку українських футболістів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Kuzey Ekspres.

Захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов може покинути команду. Раніше журналісти писали про інтерес до гравця з боку клубів з Англії та Іспанії. Але заміну футболісту вже знайдено, мова йде про Тараса Михавко.

Новий українець у "Трабзонспорі"

Саме 21-річний вихованець київського "Динамо" вважався основним кандидатом на заміну Арсенію Батагову. Трансфер був би можливий у разі, якщо захисник покине "Трабзонспор". Однак важка травма вивела Батагова з ладу до початку зими, і не виключено, що турецький клуб уже найближчим часом розпочне переговори щодо Михавка.

Контракт захисника з "Динамо" діє до кінця 2030 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить 10 млн євро.

Читайте також:

У "Трабзонспорі", крім Арсенія Багатова, ще недавно виступав Олександр Зубков, а нещодавно до команди перейшов півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про реакцію ФК "Харків" на інформацію про інтерес "Шахтаря"до півзахисника Івана Калюжного.

Також Новини.LIVE повідомили про смерть відомого французького тренера, який боровся з важким захворюванням.