Калюжного у Шахтарі не буде: заява ФК Харків

Іван Калюжний у збірній України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/. Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної України та ФК "Харків" Іван Калюжний потрапив у поле зору донецького "Шахтаря". Чемпіони УПЛ уже підписали Олександра Караваєва. За інформацією Ігоря Бурбаса, "гірники" виявляють інтерес до ще одного гравця національної команди.

ФК "Харків" прагне зберегти у складі всіх лідерів, включаючи Калюжного, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Донецький "Шахтар" готовий заплатити за 28-річного Івана Калюжного до 4 млн євро. У такому разі "гірникам" не доведеться вести переговори з керівництвом ФК "Харків". Офіційно ця інформація не підтверджена.

Відповідь "Харкова" щодо Калюжного

Однак віцепрезидент ФК "Харків" Юрій Коротун спростував інформацію про можливий трансфер Івана Калюжного. У плани клубу входить подальша співпраця з гравцем, чий контракт діє до літа 2028 року.

У минулому сезоні Іван Калюжний зіграв у 31 матчі, забив 3 голи та віддав стільки ж результативних передач. ФК "Харків" відмовляється навіть обговорювати можливий відхід гравця з клубу. Сам футболіст не коментував інформацію про інтерес "Шахтаря".

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