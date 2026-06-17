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Головна Спорт Світоліна стала представницею амбітного футбольного клубу

Світоліна стала представницею амбітного футбольного клубу

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 11:56
Еліна Світоліна стала зіркою футбольного клубу Харків
Еліна Світоліна стала амбасадоркою ФК Харків. Фото: instagram.com/kharkiv.fc/

Одеситка Еліна Світоліна стане обличчям ФК "Харків" у спортивному співтоваристві. Тенісистка уклала угоду з клубом, який ще недавно називався "Металіст 1925". Обов’язки першої ракетки України поки що не названо.

Світоліна "приєдналася до футбольної сім’ї" ФК "Харків", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Харківський "Металіст 1925" у минулому сезоні посів 5-те місце в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги. Клуб, який ще недавно виступав у Першій лізі, провів ребрендинг і має намір активно розвиватися. Це стосується не лише результатів на футбольному полі, а й активності в медійному просторі.

Элина Свитолина
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Співпраця зі Світоліною

Чвертьфіналістка "Ролан Гаррос"-2026 Еліна Світоліна офіційно представлена в якості амбасадорки харківського футбольного клубу. Вона вже звернулася до вболівальників команди з умовами цікавого конкурсу, на кону якого опинилася її ракетка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Еліна не потребує особливого представлення, адже її успіхи на корті відомі всьому світу, а Харків для неї — не просто місто, а частина її душі, адже саме тут було закладено фундамент її майбутніх перемог!" — так підписав презентацію Світоліної "Харків".

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Харків Еліна Світоліна Теніс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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