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Главная Спорт Свитолина стала представительницей амбициозного футбольного клуба

Свитолина стала представительницей амбициозного футбольного клуба

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 11:56
Элина Свитолина стала звездой футбольного клуба Харьков
Элина Свитолина стала амбассадором ФК "Харьков". Фото: instagram.com/kharkiv.fc/

Одесситка Элина Свитолина станет лицом ФК "Харьков" в спортивном сообществе. Теннисистка заключила соглашение с клубом, который еще недавно назывался "Металлист 1925". Обязанности первой ракетки Украины пока не названы. 

Свитолина "присоединилась к футбольной семье" ФК "Харьков", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Харьковский "Металлист 1925" в прошлом сезоне занял 5 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Клуб, который еще недавно выступал в Первой лиге, провел ребрендинг и намерен активно развиваться. Это касается не только результатов на футбольном поле, но и активности в медийном пространстве. 

Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Сотрудничество со Свитолиной 

Четвертьфиналистка "Ролан Гаррос"-2026 Элина Свитолина официально представлена в качестве в качестве амбассадора харьковского футбольного клуба. Она уже обратилась к болельщикам команды с условиями интересного конкурса, на кону которого оказалась ее ракетка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Элина не нуждается в особом представлении, ведь ее успехи на корте известны всему миру, а Харьков для нее не просто город, а часть ее души, ведь именно здесь был заложен фундамент ее будущих побед!" — подписал презентацию Свитолиной "Харьков". 

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Харьков Элина Свитолина Теннис
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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