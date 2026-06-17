Элина Свитолина стала звездой футбольного клуба Харьков

Элина Свитолина стала амбассадором ФК "Харьков". Фото: instagram.com/kharkiv.fc/

Одесситка Элина Свитолина станет лицом ФК "Харьков" в спортивном сообществе. Теннисистка заключила соглашение с клубом, который еще недавно назывался "Металлист 1925". Обязанности первой ракетки Украины пока не названы.

Свитолина "присоединилась к футбольной семье" ФК "Харьков", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Харьковский "Металлист 1925" в прошлом сезоне занял 5 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Клуб, который еще недавно выступал в Первой лиге, провел ребрендинг и намерен активно развиваться. Это касается не только результатов на футбольном поле, но и активности в медийном пространстве.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Сотрудничество со Свитолиной

Четвертьфиналистка "Ролан Гаррос"-2026 Элина Свитолина официально представлена в качестве в качестве амбассадора харьковского футбольного клуба. Она уже обратилась к болельщикам команды с условиями интересного конкурса, на кону которого оказалась ее ракетка.

"Элина не нуждается в особом представлении, ведь ее успехи на корте известны всему миру, а Харьков для нее не просто город, а часть ее души, ведь именно здесь был заложен фундамент ее будущих побед!" — подписал презентацию Свитолиной "Харьков".

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