Динамо отказалось продавать Пономаренко в топ-клуб за 20 млн евро

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко мог продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Интерес к молодому форварду проявляла дортмундская "Боруссия", которая даже начала переговоры с киевлянами.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Prosport.ro.

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

У Пономаренко сорвался трансфер в Германию

По словам футбольного агента Аркадия Запорожану, дортмундский клуб сделал официальное предложение по трансферу Пономаренко.

Немцы были готовы заплатить за нападающего 20 миллионов евро, однако руководство "Динамо" оценило игрока дороже. Киевский клуб рассчитывал получить за своего воспитанника 25 миллионов евро, из-за чего переговоры были прерваны.

Запорожан отметил, что нынешняя финансовая модель "Динамо" предусматривает развитие и последующую продажу молодых футболистов, однако клуб при этом стремится оставаться конкурентоспособным на международной арене и успешно выступать в еврокубках.

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В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. В 15 матчах чемпионата Украины он забил 13 голов и привлек внимание ряда европейских клубов.

Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до конца 2028 года, что позволяет киевлянам не торопиться с продажей одного из самых перспективных футболистов.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего в настоящее время составляет 12 миллионов евро.

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