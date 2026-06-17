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Головна Спорт Динамо відмовилось продати Пономаренка в Боруссію

Динамо відмовилось продати Пономаренка в Боруссію

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 06:30
Динамо відмовилося продавати Пономаренка в топ-клуб за 20 млн євро
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко міг продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі. Інтерес до молодого форварда виявляла дортмундська "Боруссія", яка навіть почала перемовини з киянами.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Prosport.ro.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

У Пономаренка зірвався трансфер до Німеччини

За словами футбольного агента Аркадія Запорожану, дортмундський клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу Пономаренка.

Німці були готові заплатити за форварда 20 мільйонів євро, проте керівництво "Динамо" оцінило гравця дорожче. Київський клуб розраховував отримати за свого вихованця 25 мільйонів євро, через що переговори були перервані.

Запорожану зазначив, що нинішня фінансова модель "Динамо" передбачає розвиток і подальший продаж молодих футболістів, однак клуб водночас прагне залишатися конкурентним на міжнародній арені та успішно виступати в єврокубках.

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Минулого сезону форвард став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги. У 15 матчах чемпіонату України він забив 13 голів і привернув увагу низки європейських клубів.

Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до кінця 2028 року, що дозволяє киянам не поспішати з продажем одного з найперспективніших футболістів.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість нападника наразі становить 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про бажання Тайсона Ф'юрі провести бої проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Також Новини.LIVE писав про трагічну долю українського спортсмена і оборонця Маріуполя Олександра Бруєва.

Динамо Боруссія Дортмунд Матвій Пономаренко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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