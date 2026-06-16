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Спортсмен и защитник Мариуполя Бруев погиб в плену

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 10:45
В российском плену погиб украинский спортсмен и защитник Азовстали
Николай Бруев перед полномасштабной войной. Фото: instagram.com/tv7mariupol/

Защитник Украины Николай Бруев не вернется из российского плена. Бывший спортсмен и пехотинец скончался в результате пыток. Он был добровольцем и неслучайно оказался в Мариуполе зимой 2022 года. 

О трагедии сообщают Новини.LIVE со ссылкой на побратимов украинского воина. 

Кем был Николай Бруев 

Бывший боец смешанных единоборств до начала полномасштабного российского вторжения работал тренером. С 2019 году Николай Бруев прошел службу в ВСУ. На момент 24 февраля 2022 года он уже завершил карьеру в войске, но добровольно присоединился к "Азову" и оборонял Мариуполь

Защитники "Азовстали" попали в плен с 16 по 20 мая 2022 года. В их числе был и Николай Бруев. За пять с половиной лет его так и не удалось вернуть в Украину. Побратимы "Бруши" подтвердили, что он погиб в плену в результате пыток россиян. 

"К сожалению, его смерть из-за пыток подтвердилась. В этом виноват враг и тот, кто дал обещание о почетном плену. Спасибо за все. Друг, тренер, собрат и пример мужества", — написал защитник "Азовстали" с позывным "Комбат". 

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Мариуполь Азовсталь война в Украине
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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