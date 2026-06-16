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Головна Спорт Спортсмен і захисник Маріуполя Бруєв загинув у полоні

Спортсмен і захисник Маріуполя Бруєв загинув у полоні

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 10:45
У російському полоні загинув український спортсмен і захисник Азовсталі
Микола Бруєв напередодні повномасштабної війни. Фото: instagram.com/tv7mariupol/

Захисник України Микола Бруєв не повернеться з російського полону. Колишній спортсмен і піхотинець помер внаслідок тортур. Він був добровольцем і не випадково опинився в Маріуполі взимку 2022 року.

Про трагедію повідомляють Новини.LIVE з посиланням на побратимів українського воїна.

Ким був Микола Бруєв

Колишній боєць змішаних єдиноборств до початку повномасштабного російського вторгнення працював тренером. З 2019 року Микола Бруєв проходив службу в ЗСУ. На момент 24 лютого 2022 року він уже завершив кар'єру у війську, але добровільно приєднався до "Азова" і обороняв Маріуполь.

Захисники "Азовсталі" потрапили в полон з 16 по 20 травня 2022 року. Серед них був і Микола Бруєв. За п’ять з половиною років його так і не вдалося повернути в Україну. Побратими "Бруши" підтвердили, що він загинув у полоні внаслідок тортур росіян.

"На жаль, його смерть внаслідок тортур підтвердилася. У цьому винен ворог і той, хто дав обіцянку про почесний полон. Дякую за все. Друг, тренер, побратим і приклад мужності", — написав захисник "Азовсталі" з позивним "Комбат".

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Маріуполь Азовсталь війна в Україні
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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