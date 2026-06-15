Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Експівзахисник Металіста та Волині помер у віці 39 років

Експівзахисник Металіста та Волині помер у віці 39 років

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 14:12
Колишній півзахисник Металіста та Волині Шарпар помер у Греції
В'ячеслав Шарпар бореться за м'яч. Фото: УНІАН

Футбольну спільноту України вразила звістка про смерть гравця, який ще недавно був відомим. Колишній півзахисник луцької "Волині" В'ячеслав Шарпар загинув у свій день народження. При цьому він перебував в іншій країні.

Шарпар кілька років тому завершив футбольну кар'єру в Україні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на родину спортсмена у Facebook.

Обставини трагедії

Трагічну новину опублікувала мати екс-футболіста Валентина. Вона написала, що В'ячеслава не стало ще 2 червня. Він помер у свій 39-й день народження. У Шарпара залишилося четверо дітей. Родина спортсмена намагається повернути його тіло в Україну, щоб поховати поруч із місцем, де він виріс.

Вячеслав Шарпар
В'ячеслав Шарпар лежить у підкаті. Фото: УНІАН

В'ячеслав Шарпар народився в Зеленодольську Дніпропетровської області. Його першим професійним клубом був "Нафком" з Київської області. Однак найбільшу популярність півзахисник здобув завдяки іграм за "Волинь", у складі якої він провів загалом понад 5 років.

У 2007 та 2008 роках Шарпар ставав переможцем Першої ліги. У 2011 році В'ячеслав став бронзовим призером елітного дивізіону. Також Шарпар виступав за молодіжну збірну України. За межами країни він ставав чемпіоном Латвії та володарем Суперкубка Молдови.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в тренерському штабі мадридського "Реала" працюватимуть декілька колишніх гравців команди.

Також Новини.LIVE повідомляли, що каталонська "Барселона" може витратити близько 100 млн євро на 19-річного форварда з АПЛ.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ФК Металіст ФК Волинь В'ячеслав Шарпар
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації