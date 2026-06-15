Колишній півзахисник Металіста та Волині Шарпар помер у Греції

В'ячеслав Шарпар бореться за м'яч. Фото: УНІАН

Футбольну спільноту України вразила звістка про смерть гравця, який ще недавно був відомим. Колишній півзахисник луцької "Волині" В'ячеслав Шарпар загинув у свій день народження. При цьому він перебував в іншій країні.

Шарпар кілька років тому завершив футбольну кар'єру в Україні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на родину спортсмена у Facebook.

Обставини трагедії

Трагічну новину опублікувала мати екс-футболіста Валентина. Вона написала, що В'ячеслава не стало ще 2 червня. Він помер у свій 39-й день народження. У Шарпара залишилося четверо дітей. Родина спортсмена намагається повернути його тіло в Україну, щоб поховати поруч із місцем, де він виріс.

В'ячеслав Шарпар лежить у підкаті. Фото: УНІАН

В'ячеслав Шарпар народився в Зеленодольську Дніпропетровської області. Його першим професійним клубом був "Нафком" з Київської області. Однак найбільшу популярність півзахисник здобув завдяки іграм за "Волинь", у складі якої він провів загалом понад 5 років.

У 2007 та 2008 роках Шарпар ставав переможцем Першої ліги. У 2011 році В'ячеслав став бронзовим призером елітного дивізіону. Також Шарпар виступав за молодіжну збірну України. За межами країни він ставав чемпіоном Латвії та володарем Суперкубка Молдови.

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