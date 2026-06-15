Бывший полузащитник Металлиста и Волыни Шарпар умер в Греции

Вячеслав Шарпар борется за мяч. Фото: УНИАН

Футбольное сообщество Украины потрясло известие о смерти известного в недавнем прошлом игрока. Бывший полузащитник луцкой "Волыни" Вячеслав Шарпар погиб в свой день рождения. При этом он находился в другой стране.

Шарпар несколько лет назад закончил футбольную карьеру в Украине, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на семью спортсмена в Facebook.

Обстоятельства трагедии

Трагическую новость опубликовала мать экс-футболиста Валентина. Она написала, что Вячеслава не стало еще 2 июня. Он скончался на свой 39-й день рождения. У Шарпара осталось четверо детей. Семья спортсмена пытается вернуть его тело в Украину, чтобы похоронить рядом с местом, где он вырос.

Вячеслав Шарпар стелится в подкате. Фото: УНИАН

Вячеслав Шарпар родился в Зеленодольске Днепропетровской области. Его первым профессиональным клубом был "Нафком" из Киевской области. Однако наибольшую известность полузащитник получил благодаря играм за "Волынь", в составе которой он провел в общей сложности больше 5 лет.

В 2007 и 2008 годах Шарпар становился победителем Первой лиги. В 2011 году Вячеслав стал бронзовым призером элитного дивизиона. Также Шарпар выступал за молодежную сборную Украины. За пределами страны он становился чемпионом Латвии и обладателем Суперкубка Молдовы.

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