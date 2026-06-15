Бывший полузащитник Металлиста и Волыни Шарпар умер в Греции

Экс-хавбек Металлиста и Волыни скончался в возрасте 39 лет
Футбольное сообщество Украины потрясло известие о смерти известного в недавнем прошлом игрока. Бывший полузащитник луцкой "Волыни" Вячеслав Шарпар погиб в свой день рождения. При этом он находился в другой стране.
Шарпар несколько лет назад закончил футбольную карьеру в Украине, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на семью спортсмена в Facebook.
Обстоятельства трагедии
Трагическую новость опубликовала мать экс-футболиста Валентина. Она написала, что Вячеслава не стало еще 2 июня. Он скончался на свой 39-й день рождения. У Шарпара осталось четверо детей. Семья спортсмена пытается вернуть его тело в Украину, чтобы похоронить рядом с местом, где он вырос.
Вячеслав Шарпар родился в Зеленодольске Днепропетровской области. Его первым профессиональным клубом был "Нафком" из Киевской области. Однако наибольшую известность полузащитник получил благодаря играм за "Волынь", в составе которой он провел в общей сложности больше 5 лет.
В 2007 и 2008 годах Шарпар становился победителем Первой лиги. В 2011 году Вячеслав стал бронзовым призером элитного дивизиона. Также Шарпар выступал за молодежную сборную Украины. За пределами страны он становился чемпионом Латвии и обладателем Суперкубка Молдовы.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в тренерском штабе мадридского "Реала" будут работать несколько бывших игроков команды.
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