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Главная Спорт Экс-хавбек Металлиста и Волыни скончался в возрасте 39 лет

Экс-хавбек Металлиста и Волыни скончался в возрасте 39 лет

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 14:12
Бывший полузащитник Металлиста и Волыни Шарпар умер в Греции
Вячеслав Шарпар борется за мяч. Фото: УНИАН

Футбольное сообщество Украины потрясло известие о смерти известного в недавнем прошлом игрока. Бывший полузащитник луцкой "Волыни" Вячеслав Шарпар погиб в свой день рождения. При этом он находился в другой стране. 

Шарпар несколько лет назад закончил футбольную карьеру в Украине, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на семью спортсмена в Facebook

Обстоятельства трагедии 

Трагическую новость опубликовала мать экс-футболиста Валентина. Она написала, что Вячеслава не стало еще 2 июня. Он скончался на свой 39-й день рождения. У Шарпара осталось четверо детей. Семья спортсмена пытается вернуть его тело в Украину, чтобы похоронить рядом с местом, где он вырос. 

Вячеслав Шарпар
Вячеслав Шарпар стелится в подкате. Фото: УНИАН

Вячеслав Шарпар родился в Зеленодольске Днепропетровской области. Его первым профессиональным клубом был "Нафком" из Киевской области. Однако наибольшую известность полузащитник получил благодаря играм за "Волынь", в составе которой он провел в общей сложности больше 5 лет. 

В 2007 и 2008 годах Шарпар становился победителем Первой лиги. В 2011 году Вячеслав стал бронзовым призером элитного дивизиона. Также Шарпар выступал за молодежную сборную Украины. За пределами страны он становился чемпионом Латвии и обладателем Суперкубка Молдовы. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в тренерском штабе мадридского "Реала" будут работать несколько бывших игроков команды. 

Также Новини.LIVE сообщали, что каталонская "Барселона" может потратить около 100 млн евро за 19-летнего форварда из АПЛ. 

ФК Металлист ФК Волынь Вячеслав Шарпар
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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