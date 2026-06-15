Зірку чемпіонату Іспанії з футболу засудили до 8,5 років ув’язнення

Рафа Мір під час матчу Ла-Ліги. Фото: Getty Images

Вихованець іспанської "Валенсії" Рафа Мір може достроково завершити кар'єру. Він постав перед судом, який визнав нападника винним у скоєнні тяжкого злочину. Йдеться про насильство над кількома жінками.

Рафа Мір може провести у в'язниці найближчі 8,5 років, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Вищий суд справедливості Валенсійської спільноти розглянув справу Рафи Міра, якого звинуватили у насильстві над двома жінками, злочині проти моральної недоторканності та заподіянні тілесних ушкоджень. Згідно з версією сторони обвинувачення, 28-річний футболіст у компанії свого друга вчинив ці дії декілька років тому.

Що загрожує іспанському футболісту

Спочатку Суд Валенсії засудив спортсмена до 2 років позбавлення волі. Це не задовольнило сторону обвинувачення, і в результаті Вищий суд справедливості Валенсійської спільноти 15 червня постановив, що Рафа Мір проведе у в'язниці 8,5 років.

Також футболіст повинен виплатити потерпілій жінці 64 800 тисяч євро в якості моральної компенсації. Однак Рафа Мір може оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

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Форвард є вихованцем "Барселони" та "Валенсії". Він виступав за "Севілью" та інші іспанські клуби, а також за англійський "Ноттінгем Форест" та "Велвергемптон". У його активі 7 матчів за молодіжну збірну країни.

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