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Главная Спорт Игрока испанского клуба приговорили к большому сроку за насилие

Игрока испанского клуба приговорили к большому сроку за насилие

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Дата публикации 15 июня 2026 17:42
Звезду чемпионата Испании по футболу осудили на 8,5 лет тюрьмы
Рафа Мир во время матча в Ла Лиге. Фото: Getty Images

Воспитанник испанской "Валенсии" Рафа Мир может досрочно завершить карьеру. Он предстал перед судом, который признал форварда виновным в совершении тяжкого преступления. Речь идет о насилии над несколькими женщинами. 

Рафа Мир может провести в тюрьме ближайшие 8,5 лет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es

Высший суд правосудия Валенсийского сообщества рассмотрел дело Рафы Мира, которого обвинили в насилии над двумя женщинами, преступлении против моральной неприкосновенности и причинении телесных повреждений. Согласно версии стороны обвинения, 28-летний футболист в компании своего друга совершил эти действия несколько лет назад. 

Что грозит испанскому футболисту 

Изначально Суд Валенсии приговорил спортсмена к 2 годам лишения свободы. Это не удовлетворило сторону обвинения, и в итоге Высший суд правосудия Валенсийского сообщества 15 июня постановил, что Рафа Мир проведет в тюрьме 8,5 лет

Также футболист должен выплатить потерпевшей женщине 64 800 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Однако Рафа Мир может обжаловать это решение в суде высшей инстанции. 

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Форвард является воспитанником "Барселоны" и "Валенсии". Он выступал за "Севилью" и другие испанские клубы, а также за английский "Ноттингем Форест" и "Велверхэмптон". В его активе 7 матчей за молодежную сборную страны. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кого Александр Андриевский считает лучшим тренером последних лет в киевском "Динамо". 

Ранее Новини.LIVE назвали имя перспективного молодого футболиста, за которого "Барселона" может заплатить 100 млн евро. 

суд Севилья Рафа Мир
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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