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Главная Спорт Барселона получила предложение подписать игрока сборной Украины

Барселона получила предложение подписать игрока сборной Украины

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Дата публикации 17 июня 2026 11:22
Трансфер Цыганкова: Барселона приняла решение
Виктор Цыганков в чемпионате Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков хотел продолжить карьеру в "Барселоне". Его "Жирона" вылетела в Сегунду по итогам сезона. Клуб хотел сохранить хавбека, но он сам хочет остаться в элитном дивизионе. 

Приоритетом для Цыганкова является продолжение карьеры в Ла Лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

Семья Виктора Цыганкова конмфортно чувствует себя в Испании, и украинский футболист не хочет покидать эту страну. Его агенты предложили услуги полузащитника каталонской "Барселоне", которая могла подписать игрока бесплатно, на правах свободного агента. В случае положительного ответа Цыганкову не пришлось бы менять даже место жительства. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Барселона" отказалась от украинца 

Хавбек "Жироны" был готов стать игроком ротации у "сине-гранатовых", чтобы заменять звезду команды Ламина Ямаля. Однако после раздумий спортивный директор "Барселоны" отказался от варианта с подписанием Виктора Цыганкова

В прошлом сезоне украинский хавбек сыграл за "Жирону" 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, почему руководство киевского "Динамо" отказалось продавать свою звезду в немецкий клуб. 

Также Новини.LIVE цитировали известного тренера, который неожиданно обрушился с критикой на чемпиона мира по боксу Александра Усика. 

Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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