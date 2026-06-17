Трансфер Цыганкова: Барселона приняла решение

Виктор Цыганков в чемпионате Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков хотел продолжить карьеру в "Барселоне". Его "Жирона" вылетела в Сегунду по итогам сезона. Клуб хотел сохранить хавбека, но он сам хочет остаться в элитном дивизионе.

Приоритетом для Цыганкова является продолжение карьеры в Ла Лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Семья Виктора Цыганкова конмфортно чувствует себя в Испании, и украинский футболист не хочет покидать эту страну. Его агенты предложили услуги полузащитника каталонской "Барселоне", которая могла подписать игрока бесплатно, на правах свободного агента. В случае положительного ответа Цыганкову не пришлось бы менять даже место жительства.

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Барселона" отказалась от украинца

Хавбек "Жироны" был готов стать игроком ротации у "сине-гранатовых", чтобы заменять звезду команды Ламина Ямаля. Однако после раздумий спортивный директор "Барселоны" отказался от варианта с подписанием Виктора Цыганкова.

В прошлом сезоне украинский хавбек сыграл за "Жирону" 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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