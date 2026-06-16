Сенченко резко раскритиковал Усика после боя с Верхцувеном

Бывший чемпион мира из Украины и топ-тренер считает, что Усик опозорил бокс
Бывший чемпион мира и известный украинский тренер Вячеслав Сенченко остался недоволен выступлением Александра Усика в поединке против Рико Верхувена. Эксперт считает, что супертяжеловес должен был гораздо более убедительно победить соперника, пришедшего из кикбоксинга.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на vRINGe.
Сенченко поставил под сомнение ценность поединка
По мнению тренера, сам факт соревновательного боя между одним из лучших боксеров мира и представителем другого вида единоборств вызвал немало вопросов у болельщиков и специалистов.
Сенченко заявил, что после такого поединка у части зрителей могло сложиться впечатление, что разница между элитным боксером и спортсменом из другой дисциплины не так уж велика. Он также сравнил этот бой с поединком Тайсона Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который в свое время также вызвал дискуссии в боксерской среде.
"Я как-то говорил, что там, где большие деньги, я там не ищу правды. Ну, просто, Усик… Как бы это правильно сказать… "Принизил" бокс, дал людям поговорить о том, что этот ваш бокс — хрень, фигня. Можно там один раз боксировать. То есть, как бы, блин, унизил наш вид спорта. Как Фьюри с Нганну", — сказал Сенченко.
Тренер предположил, что главной задачей было создание зрелища для зрителей, а не демонстрация реальной разницы в классе между соперниками.
Сенченко подчеркнул, что ожидал более уверенной победы Усика. По его мнению, чемпион мира должен был без особых трудностей контролировать ход поединка и завершить его значительно раньше.
Отдельно специалист обратил внимание на то, что Верхувен не является профессиональным боксером и большую часть карьеры провел в кикбоксинге. Именно поэтому конкурентный ход значительной части боя стал для него неожиданностью.
В ночь на 24 мая Усик победил Верхувена техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда. Эта победа позволила украинцу защитить чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Тайсон Фьюри неожиданно вернулся к обсуждению потенциальных поединков с Александром Усиком и Энтони Джошуа.
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