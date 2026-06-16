Сенченко резко раскритиковал Усика после боя с Верхцувеном

Александр Усик. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира и известный украинский тренер Вячеслав Сенченко остался недоволен выступлением Александра Усика в поединке против Рико Верхувена. Эксперт считает, что супертяжеловес должен был гораздо более убедительно победить соперника, пришедшего из кикбоксинга.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на vRINGe.

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Сенченко поставил под сомнение ценность поединка

По мнению тренера, сам факт соревновательного боя между одним из лучших боксеров мира и представителем другого вида единоборств вызвал немало вопросов у болельщиков и специалистов.

Сенченко заявил, что после такого поединка у части зрителей могло сложиться впечатление, что разница между элитным боксером и спортсменом из другой дисциплины не так уж велика. Он также сравнил этот бой с поединком Тайсона Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который в свое время также вызвал дискуссии в боксерской среде.

"Я как-то говорил, что там, где большие деньги, я там не ищу правды. Ну, просто, Усик… Как бы это правильно сказать… "Принизил" бокс, дал людям поговорить о том, что этот ваш бокс — хрень, фигня. Можно там один раз боксировать. То есть, как бы, блин, унизил наш вид спорта. Как Фьюри с Нганну", — сказал Сенченко.

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Тренер предположил, что главной задачей было создание зрелища для зрителей, а не демонстрация реальной разницы в классе между соперниками.

Сенченко подчеркнул, что ожидал более уверенной победы Усика. По его мнению, чемпион мира должен был без особых трудностей контролировать ход поединка и завершить его значительно раньше.

Отдельно специалист обратил внимание на то, что Верхувен не является профессиональным боксером и большую часть карьеры провел в кикбоксинге. Именно поэтому конкурентный ход значительной части боя стал для него неожиданностью.

В ночь на 24 мая Усик победил Верхувена техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда. Эта победа позволила украинцу защитить чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Тайсон Фьюри неожиданно вернулся к обсуждению потенциальных поединков с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Также Новини.LIVE писал, что украинский спортсмен Александр Бруев, который после начала полномасштабной войны встал на защиту Мариуполя, погиб в российском плену. Его смерть стала трагической новостью для спортивного сообщества и всех, кто знал его как спортсмена и воина.