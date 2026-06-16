Сенченко жорстко розкритикував Усика після бою з Верхцувеном

Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу та відомий український тренер В’ячеслав Сенченко залишився незадоволеним виступом Олександра Усика у поєдинку проти Ріко Верхувена. Фахівець вважає, що надважковаговик мав значно переконливіше перемогти суперника, який прийшов із кікбоксингу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на vRINGe.

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Сенченко поставив під сумнів цінність поєдинку

На думку тренера, сам факт конкурентного бою між одним із найкращих боксерів світу та представником іншого виду єдиноборств викликав чимало запитань у вболівальників і фахівців.

Сенченко заявив, що після такого поєдинку у частини аудиторії могло скластися враження, що різниця між елітним боксером і спортсменом з іншої дисципліни не є настільки великою. Він також порівняв цей бій із поєдинком Тайсона Ф’юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну, який свого часу також викликав дискусії у боксерському середовищі.

"Я якось говорив, що там, де великі гроші, я там не шукаю правди. Ну, просто, Усик… Як би це сказати правильно… "Підопустив" бокс, дав людям поговорити про те, що цей ваш бокс — хрінь, фігня. Можна там з одним боєм боксувати. Тобто, як би, блін, принизив наш вид спорту. Як Ф’юрі з Нганну", — сказав Сенченко.

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Сенченко наголосив, що очікував більш впевненої перемоги Усика. На його переконання, чемпіон світу мав без особливих труднощів контролювати перебіг поєдинку та завершити його значно раніше.

Окремо фахівець звернув увагу на те, що Верхувен не є професійним боксером і більшу частину кар'єри провів у кікбоксингу. Саме тому конкурентний перебіг значної частини бою став для нього несподіванкою.

У ніч на 24 травня Усик переміг Верхувена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду. Ця перемога дозволила українцю захистити чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Тайсон Ф'юрі несподівано повернувся до обговорення потенційних поєдинків із Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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