Трансфер Циганкова: Барселона ухвалила рішення

Віктор Циганков у чемпіонаті Іспанії. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков хотів продовжити кар'єру в "Барселоні". Його "Жирона" вилетіла до Сегунди за підсумками сезону. Клуб хотів зберегти півзахисника, але він сам прагне залишитися в елітному дивізіоні.

Пріоритетом для Циганкова є продовження кар'єри в Ла Лізі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Родина Віктора Циганкова комфортно почувається в Іспанії, і український футболіст не хоче залишати цю країну. Його агенти запропонували послуги півзахисника каталонській "Барселоні", яка могла підписати гравця безкоштовно, на правах вільного агента. У разі позитивної відповіді Циганкову не довелося б змінювати навіть місце проживання.

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Барселона" відмовилася від українця

Півзахисник "Жирони" був готовий стати гравцем ротації у "синьо-гранатових", щоб заміняти зірку команди Ламіна Ямаля. Однак після роздумів спортивний директор "Барселони" відмовився від варіанту з підписанням Віктора Циганкова.

У минулому сезоні український півзахисник зіграв за "Жирону" 34 матчі у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

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