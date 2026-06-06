Костюк и Свитолина заработали более 1 млн призовых за выступление на Ролан Гаррос

Украинские теннисисты заработали более двух миллионов евро призовых по итогам выступлений на Ролан Гаррос-2026. Самый большой чек получила Марта Костюк, которая впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Большого Шлема.

О суммах призовых сообщил портал Новости.LIVE со ссылкой на официальный ресурс турнира.

Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк получила самые большие призовые из украинок

Костюк завершила выступления в Париже с призовыми в размере 750 тысяч евро. Для 23-летней теннисистки это не только лучший результат на Ролан Гаррос, но и самые большие призовые среди всех украинцев на турнире.

Второе место по доходам заняла Элина Свитолина. За выход в четвертьфинал украинка получила 470 тысяч евро.

Юлия Стародубцева пополнила свой счет на 201,5 тысячи евро, а Александра Олейникова - на 196,5 тысячи евро. Дарья Снигур заработала 130 тысяч евро.

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Даже те украинцы, которые не смогли пробиться в основную сетку из-за квалификации, получили денежные вознаграждения. Катарина Завацкая заработала 48 тысяч евро, Виталий Сачко - 33 тысячи евро, а Вероника Подрез - 24 тысячи евро.

Главным достижением украинского тенниса на турнире стал прорыв Костюк в полуфинал. Кроме того, впервые в истории Ролан Гаррос сразу две украинки - Костюк и Свитолина - сыграли между собой в четвертьфинале турнира.

Марта Костюк - 23-летняя украинская теннисистка, 15-я ракетка мира. В 2026 году впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Grand Slam и установила личный рекорд на Ролан Гаррос.