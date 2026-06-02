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Головна Спорт Костюк присвятила перемогу над Світоліною всім українцям

Костюк присвятила перемогу над Світоліною всім українцям

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 23:34
Костюк присвятила перемогу над Світоліною всім українцям
Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала свою перемогу над Еліною Світоліною у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2026. Після історичної перемоги спортсменка звернулася до українців та присвятила їм свій успіх.

Про слова тенісистки повідомив портал Новини.LIVE.

У матчі за вихід до півфіналу Костюк обіграла Світоліну у трьох сетах — 6:3, 2:6, 6:2.

Костюк присвятила перемогу українцям

Після завершення матчу Марта нагадала про чергову важку ніч для України через російські атаки.

"Перш за все хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую. Слава Україні", — сказала Костюк.

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Також тенісистка окремо відзначила внесок Світоліної у розвиток українського тенісу.

За словами Марти, Еліна має величезний вплив на український спорт і особисто на неї. Костюк назвала Еліну неймовірною бійчинею та подякувала їй за історичний матч.

Элина Свитолина и Марта Костюк
Еліна Світоліна та Марта Костюк. Фото: Reuters

Завдяки перемозі над Світоліною Костюк уперше в кар’єрі пробилася до півфіналу турніру Grand Slam. Раніше найкращим результатом українки був вихід до чвертьфіналу Australian Open.

У боротьбі за вихід до фіналу українська тенісистка зустрінеться з переможницею іншого чвертьфінального протистояння. Для Марти це буде шанс уперше в кар’єрі зіграти у фіналі турніру Grand Slam.

Марта Костюк — 23-річна українська тенісистка, яка посідає 15-те місце у світовому рейтингу WTA. У 2026 році виграла турнір WTA 1000 у Мадриді та вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Є другою українкою після Світоліної, яка дісталася цієї стадії на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Кличко виділив одну з ключових переваг Агіта Кабаєла та пояснив, чому цього боксера вважають серйозною загрозою для лідерів надважкої ваги. За словами легендарного чемпіона, німець вирізняється високим темпом роботи в ринзі та здатністю нав'язувати суперникам незручний стиль бою.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини вже найближчим часом. До українського футболіста проявляють інтерес місцеві гранди, готові запропонувати йому вигідні фінансові умови.

Еліна Світоліна Марта Костюк Ролан Гаррос
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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