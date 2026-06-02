Костюк встановила історичне досягнення на Ролан Гаррос

Марта Костюк одразу після перемоги. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Киянка Марта Костюк стала першою українською тенісисткою в історії, яка зіграє в півфіналі Ролан Гаррос. У вівторок, 2 червня, 15-та ракетка світу обіграла в Парижі Еліну Світоліну у чвертьфінальному матчі турніру. Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Зустріч тривала майже дві години і стала одним із найочікуваніших матчів нинішнього турніру, повідомляють Новини.LIVE.

Перший сет упевнено залишився за Мартою Костюк, яка діяла агресивніше і краще використовувала свої шанси на прийомі. У другій партії Еліна Світоліна зуміла переломити хід зустрічі і відновила рівновагу. Однак у вирішальному сеті перевага знову опинилася на боці Марти, яка виграла чотири гейми поспіль і довела матч до перемоги.

Еліна Світоліна обіймає Марту Костюк. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Історичний результат для українського тенісу

До нинішнього турніру жодній представниці України не вдавалося подолати стадію чвертьфіналу Ролан Гаррос. Найближчою до цього досягнення була сама Еліна Світоліна, яка тричі доходила до 1/4 фіналу в Парижі. Для Марти Костюк цей півфінал став першим не тільки на Відкритому чемпіонаті Франції, а й узагалі на турнірах Великого шолома.

Перемога над Світоліною стала для Марти вже 17-ю поспіль. Під час нинішнього Ролан Гаррос українка також здобула одну з найгучніших перемог турніру, вибивши з боротьби чотириразову чемпіонку змагань Ігу Свєнтек. У півфіналі, який відбудеться 4 червня, Костюк зустрінеться з Міррою Андрєєвою, яка виступає на турнірах WTA в нейтральному статусі.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про заяву Володимира Кличка, який оцінив рівень Агіта Кабаєла. Українець назвав сильні сторони претендента на пояс WBC.

Також Новини.LIVE писали про те, що Олександру Усику доведеться провести ще один бій у 2026 році. Відмова українця спричинить втрату ще одного, вже другого, чемпіонського пояса.