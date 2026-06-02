Костюк установила историческое достижение на Ролан Гаррос

Марта Костюк сразу после победы. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Киевлянка Марта Костюк стала первой украинской теннисисткой в истории, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос. Во вторник, 2 июня, 15-я ракетка мира обыграла в Париже Элину Свитолину в четвертьфинальном матче турнира. Поединок завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась почти два часа и стала одним из самых ожидаемых матчей нынешнего турнира.

Первый сет уверенно остался за Мартой Костюк, которая действовала агрессивнее и лучше использовала свои шансы на приеме. Во второй партии Элина Свитолина сумела переломить ход встречи и восстановила равновесие. Однако в решающем сете преимущество вновь оказалось на стороне Марты, которая выиграла четыре гейма подряд и довела матч до победы.

Элина Свитолина обнимает Марту Костюк. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Исторический результат для украинского тенниса

До нынешнего турнира ни одной представительнице Украины не удавалось преодолеть стадию четвертьфинала Ролан Гаррос. Ближе всех к этому достижению была сама Элина Свитолина, которая трижды доходила до 1/4 финала в Париже. Для Марты Костюк этот полуфинал стал первым не только на Открытом чемпионате Франции, но и вообще на турнирах Большого шлема.

Победа над Свитолиной стала для Марты уже 17-й подряд. По ходу нынешнего Ролан Гаррос украинка также одержала одну из самых громких побед турнира, выбив из борьбы четырехкратную чемпионку соревнований Игу Свентек. В полуфинале, который состоится 4 июня, Костюк встретится с Миррой Андреевой, выступающей на турнирах WTA в нейтральном статусе.

