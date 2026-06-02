Костюк посвятила победу над Свитолиной всем украинцам

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос-2026. После исторической победы спортсменка обратилась к украинцам и посвятила им свой успех.

О словах теннисистки сообщил портал Новини.LIVE.

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В матче за выход в полуфинал Костюк обыграла Свитолину в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:2.

Костюк посвятила победу украинцам

После завершения матча Марта напомнила об очередной тяжелой ночи для Украины из-за российских атак.

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"Прежде всего хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине", — сказала Костюк.

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Также теннисистка отдельно отметила вклад Свитолиной в развитие украинского тенниса.

По словам Марты, Элина имеет огромное влияние на украинский спорт и лично на нее. Костюк назвала Элину невероятной бойчихой и поблагодарила ее за исторический матч.

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Элина Свитолина и Марта Костюк. Фото: Reuters

Благодаря победе над Свитолиной Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam. Ранее лучшим результатом украинки был выход в четвертьфинал Australian Open.

В борьбе за выход в финал украинская теннисистка встретится с победительницей другого четвертьфинального противостояния. Для Марты это будет шанс впервые в карьере сыграть в финале турнира Grand Slam.

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Марта Костюк — 23-летняя украинская теннисистка, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге WTA. В 2026 году выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Является второй украинкой после Свитолиной, которая добралась до этой стадии на Ролан Гаррос.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Кличко выделил одно из ключевых преимуществ Агита Кабаэла и объяснил, почему этого боксера считают серьезной угрозой для лидеров супертяжелого веса. По словам легендарного чемпиона, немец отличается высоким темпом работы в ринге и способностью навязывать соперникам неудобный стиль боя.

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Также Новини.LIVE писал, что Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Турции уже в ближайшее время. К украинскому футболисту проявляют интерес местные гранды, готовые предложить ему выгодные финансовые условия.