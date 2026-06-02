Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Спорт Костюк посвятила победу над Свитолиной всем украинцам

Костюк посвятила победу над Свитолиной всем украинцам

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 23:34
Костюк посвятила победу над Свитолиной всем украинцам
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос-2026. После исторической победы спортсменка обратилась к украинцам и посвятила им свой успех.

О словах теннисистки сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

В матче за выход в полуфинал Костюк обыграла Свитолину в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:2.

Костюк посвятила победу украинцам

После завершения матча Марта напомнила об очередной тяжелой ночи для Украины из-за российских атак.

Реклама

"Прежде всего хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине", — сказала Костюк.

Читайте также:
Реклама

Также теннисистка отдельно отметила вклад Свитолиной в развитие украинского тенниса.

По словам Марты, Элина имеет огромное влияние на украинский спорт и лично на нее. Костюк назвала Элину невероятной бойчихой и поблагодарила ее за исторический матч.

Реклама
Элина Свитолина и Марта Костюк
Элина Свитолина и Марта Костюк. Фото: Reuters

Благодаря победе над Свитолиной Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam. Ранее лучшим результатом украинки был выход в четвертьфинал Australian Open.

В борьбе за выход в финал украинская теннисистка встретится с победительницей другого четвертьфинального противостояния. Для Марты это будет шанс впервые в карьере сыграть в финале турнира Grand Slam.

Реклама

Марта Костюк — 23-летняя украинская теннисистка, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге WTA. В 2026 году выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Является второй украинкой после Свитолиной, которая добралась до этой стадии на Ролан Гаррос.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Кличко выделил одно из ключевых преимуществ Агита Кабаэла и объяснил, почему этого боксера считают серьезной угрозой для лидеров супертяжелого веса. По словам легендарного чемпиона, немец отличается высоким темпом работы в ринге и способностью навязывать соперникам неудобный стиль боя.

Реклама

Также Новини.LIVE писал, что Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Турции уже в ближайшее время. К украинскому футболисту проявляют интерес местные гранды, готовые предложить ему выгодные финансовые условия.

Элина Свитолина Марта Костюк Ролан Гаррос
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации