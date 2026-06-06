Костюк та Світоліна заробили понад 1 млн призових за виступ на Ролан Гаррос

Українські тенісисти заробили понад два мільйони євро призових за підсумками виступів на Ролан Гаррос-2026. Найбільший чек отримала Марта Костюк, яка вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Великого Шолому.

Про суми призових повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний ресурс турніру.

Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк отримала найбільщі призові з українок

Костюк завершила виступи в Парижі з призовими у розмірі 750 тисяч євро. Для 23-річної тенісистки це не лише найкращий результат на Ролан Гаррос, а й найбільші призові серед усіх українців на турнірі.

Друге місце за доходами посіла Еліна Світоліна. За вихід до чвертьфіналу українка отримала 470 тисяч євро.

Юлія Стародубцева поповнила свій рахунок на 201,5 тисячі євро, а Олександра Олійникова — на 196,5 тисячі євро. Дар'я Снігур заробила 130 тисяч євро.

Читайте також:

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська завершили турнір із однаковими призовими — по 109,5 тисячі євро.

Навіть ті українці, які не змогли пробитися до основної сітки через кваліфікацію, отримали грошові винагороди. Катаріна Завацька заробила 48 тисяч євро, Віталій Сачко — 33 тисячі євро, а Вероніка Подрез — 24 тисячі євро.

Головним досягненням українського тенісу на турнірі став прорив Костюк до півфіналу. Крім того, вперше в історії Ролан Гаррос одразу дві українки — Костюк і Світоліна — зіграли між собою у чвертьфіналі турніру.

Марта Костюк — 23-річна українська тенісистка, 15-та ракетка світу. У 2026 році вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam та встановила особистий рекорд на Ролан Гаррос.