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Главная Спорт В ФК Харьков оценили вероятность ухода Калюжного в Шахтер

В ФК Харьков оценили вероятность ухода Калюжного в Шахтер

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 17:35
Калюжного в Шахтере не будет: заявление ФК Харьков
Иван Калюжный в сборной Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Украины и ФК "Харьков" Иван Калюжный оказался на радаре донецкого "Шахтера". Чемпионы УПЛ уже подписали Александра Караваева. По информации Игоря Бурбаса, "горняки" проявляют интерес к еще одному игроку национальной команды. 

ФК "Харьков" стремится сохранить в составе всех лидеров, включая Калюжного, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

Донецкий "Шахтер" готов заплатить за 28-летнего Ивана Калюжного до 4 млн евро. В таком случае "горнякам" не придется вести переговоры с руководством ФК "Харьков". Официально эта информация не подтверждена. 

Ответ "Харькова" по Калюжному 

Однако вице-президент ФК "Харьков" Юрий Коротун опроверг информацию о возможном трансфере Ивана Калюжного. В планы клуба входит дальнейшее сотрудничество с игроком, чей контракт действует до лета 2028 года. 

В минувшем сезоне Иван Калюжный сыграл в 31 матче, забил 3 мяча и сделал столько же результативных передач. ФК "Харьков" отказывается даже обсуждать возможный уход игрока из клуба. Сам футболист не комментировал информацию об интересе "Шахтера". 

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Напомним, Новини.LIVE писали, что услуги хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова были предложены каталонской "Барселоне". 

Также Новини.LIVE сообщали, что немецкая "Боруссия" готова предложить солидную сумму за форварда "Динамо" Матвея Пономаренко. 

Футбол трансферы Иван Калюжный ФК Харьков
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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