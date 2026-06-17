Калюжного в Шахтере не будет: заявление ФК Харьков

Иван Калюжный в сборной Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Украины и ФК "Харьков" Иван Калюжный оказался на радаре донецкого "Шахтера". Чемпионы УПЛ уже подписали Александра Караваева. По информации Игоря Бурбаса, "горняки" проявляют интерес к еще одному игроку национальной команды.

ФК "Харьков" стремится сохранить в составе всех лидеров, включая Калюжного, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Донецкий "Шахтер" готов заплатить за 28-летнего Ивана Калюжного до 4 млн евро. В таком случае "горнякам" не придется вести переговоры с руководством ФК "Харьков". Официально эта информация не подтверждена.

Ответ "Харькова" по Калюжному

Однако вице-президент ФК "Харьков" Юрий Коротун опроверг информацию о возможном трансфере Ивана Калюжного. В планы клуба входит дальнейшее сотрудничество с игроком, чей контракт действует до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Иван Калюжный сыграл в 31 матче, забил 3 мяча и сделал столько же результативных передач. ФК "Харьков" отказывается даже обсуждать возможный уход игрока из клуба. Сам футболист не комментировал информацию об интересе "Шахтера".

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали, что услуги хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова были предложены каталонской "Барселоне".

Также Новини.LIVE сообщали, что немецкая "Боруссия" готова предложить солидную сумму за форварда "Динамо" Матвея Пономаренко.