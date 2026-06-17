Калюжного в Шахтере не будет: заявление ФК Харьков

В ФК Харьков оценили вероятность ухода Калюжного в Шахтер
Полузащитник сборной Украины и ФК "Харьков" Иван Калюжный оказался на радаре донецкого "Шахтера". Чемпионы УПЛ уже подписали Александра Караваева. По информации Игоря Бурбаса, "горняки" проявляют интерес к еще одному игроку национальной команды.
ФК "Харьков" стремится сохранить в составе всех лидеров, включая Калюжного, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".
Донецкий "Шахтер" готов заплатить за 28-летнего Ивана Калюжного до 4 млн евро. В таком случае "горнякам" не придется вести переговоры с руководством ФК "Харьков". Официально эта информация не подтверждена.
Ответ "Харькова" по Калюжному
Однако вице-президент ФК "Харьков" Юрий Коротун опроверг информацию о возможном трансфере Ивана Калюжного. В планы клуба входит дальнейшее сотрудничество с игроком, чей контракт действует до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Иван Калюжный сыграл в 31 матче, забил 3 мяча и сделал столько же результативных передач. ФК "Харьков" отказывается даже обсуждать возможный уход игрока из клуба. Сам футболист не комментировал информацию об интересе "Шахтера".
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