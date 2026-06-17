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Головна Спорт Помер тренер французького Бреста: у 2024-му він вивів команду в ЛЧ

Помер тренер французького Бреста: у 2024-му він вивів команду в ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 22:26
Помер тренер, який вивів Брест до Ліги чемпіонів
Ерік Руа. Фото: "Брест"

Головний тренер французького "Бреста" Ерік Руа помер у віці 58 років. Фахівець протягом останніх трьох із половиною років боровся з раком підшлункової залози, проте продовжував працювати з командою майже до останніх днів життя.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Équipe.

Родина повідомила про смерть тренера

Про смерть Руа повідомили 17 червня. У заяві родини зазначається, що наставник мужньо протистояв хворобі, продовжуючи жити футболом і своєю роботою.

Близькі тренера наголосили, що навіть під час лікування він залишався відданим родині, команді та справі всього свого життя. Також вони подякували вболівальникам "Бреста" за підтримку, яку Руа відчував протягом останніх років.

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Руа очолив "Брест" у січні 2023 року. Саме під його керівництвом клуб досяг одне з найгучніших результатів у своїй історії.

У сезоні-2023/24 команда сенсаційно фінішувала третьою в чемпіонаті Франції та вперше здобула путівку до Ліги чемпіонів. За цей успіх Руа був визнаний найкращим тренером Ліги 1 у 2024 році.

До початку тренерської кар'єри він виступав на позиції півзахисника, зокрема захищав кольори "Марселя" та грав у фіналі Кубка УЄФА 1999 року. Після завершення кар'єри футболіст працював спортивним директором, телевізійним експертом та тренером.

У "Бресті" Руа здобув особливу любов уболівальників. Фанати присвятили наставнику окрему пісню та регулярно влаштовували перформанси на трибунах. У клубі вже заявили, що найближчим часом вшанують пам’ять тренера, який став однією з найважливіших постатей в історії команди.

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смерть Французька Ліга 1 тренер
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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