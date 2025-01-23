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Тренер Бреста назвав причину поразки від донецького Шахтаря

23 січня 2025 09:21
Станіслав Костюк - Редактор
Тренер Брест оцінив гру Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів
Тренер Ерік Руа під час матчу. Фото: Reuters/Stephane Mahe
Станіслав Костюк - Редактор

Французький "Брест" не зумів нав'язати конкуренцію донецькому "Шахтарю" у матчі Ліги чемпіонів. "Гірники" здобули перемогу й не пропустили жодного гола.

Головний тренер "Бреста" похвалив суперника після фінального свистка, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Брест" пропустив перший гол від "Шахтаря" в дебюті матчу 7 туру Ліги чемпіонів, а потім Георгій Судаков з пенальті встановив остаточний рахунок протистояння. Ерік Руа визнав, що "гірники" зіграли краще, ніж французька команда. Тренер "Бреста" пояснив це досвідом "Шахтаря" й невдалим збігом обставин для "піратів".

Що Руа сказав про "Шахтар" 

Наставник "Бреста" розраховував, що серія успішних матчів у Лізі чемпіонів допоможе його підопічним розкріпачитися і зняти тиск під час поєдинку з "гірниками". Проте українські футболісти заволоділи ініціативою і покарали французів за помилки в обороні. Руа вважає обидва пропущені голи не обов'язковими.

Валерій Бондар
Ажорк не зміг впоратися з Бондарем. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Головний тренер "піратів" вважає, що його команда сама допомогла "Шахтарю" здобути перемогу. "Брест" не зумів зіграти у свій футбол і не зупинив суперника, який провів упевнений поєдинок.

Після 7 турів "Брест" посідає 13 місце в турнірній таблиці з чотирма перемогами та однією нічиєю в активі. У заключному турі команда Еріка Руа зіграє з мадридським "Реалом" 29 січня.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" подарував уболівальникам привід для свята завдяки впевненій перемозі над "Манчестер Сіті". 

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів тренер

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09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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