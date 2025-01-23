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Судаков став героєм матчу — які оцінки отримали гравці Шахтаря

23 січня 2025 08:41
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков та Кевін стали найкращими гравцями Шахтаря в матчі з Брестом
Георгій Судаков та Кевін на фоні Бондаря. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках 7 туру Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено обіграв у Гельзенкірхені "Брест" з рахунком 2:0. Один із м'ячів записав на свій рахунок Георгій Судаков.

Півзахисник збірної України став найкращим гравцем матчу за версією офіційного сайту УЄФА. 

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Донецький "Шахтар" зберігає шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича контролювали хід поєдинку з "Брестом" й впевнено перемогли з різницею у два голи. Дмитро Різник зберіг ворота в недоторканності, але не він став героєм матчу.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко та Микола Матвієнко після матчу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Нагороди гравцям "Шахтаря" 

За версією УЄФА, внесок Георгія Судакова в перемогу виявився вирішальним. Саме півзахисник "гірників" був визнаний найкращим футболістом матчу. На рахунку хавбека виявився другий гол команди, він не схибив з пенальті.

Оцінки гравцям за матч
"Шахтар" — "Брест", оцінки гравцям. Фото: скриншот Whoscored

А ось аналітичний портал Whoscored поставив найвищу оцінку іншому гравцеві. Кевін забив перший гол і провів активний матч. Бразильця удостоїли найвищого бала — 8,8. Решта гравців "Шахтаря" теж отримали хороші оцінки.

У наступному матчі, який відбудеться 29 січня, "гірники" вирушать до Дортмунда на зустріч із "Боруссією". Перемога не гарантує українській команді місце в плей-офф Ліги чемпіонів, але "Шахтарю" не можна втрачати очки.

Нагадаємо, у центральному матчі туру "ПСЖ" пропустив два голи від "Манчестер Сіті", але зумів вирвати перемогу

А у складі англійського "Ліверпуля" може відбутися важлива зміна, клуб хоче запросити відомого форварда.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик отримав виклик від суперника, з яким ще не проводив поєдинків. 

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Георгій Судаков

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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