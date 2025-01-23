Судаков та Кевін стали найкращими гравцями Шахтаря в матчі з Брестом

Георгій Судаков та Кевін на фоні Бондаря. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

У рамках 7 туру Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено обіграв у Гельзенкірхені "Брест" з рахунком 2:0. Один із м'ячів записав на свій рахунок Георгій Судаков.

Півзахисник збірної України став найкращим гравцем матчу за версією офіційного сайту УЄФА.

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Тарас Степаненко та Микола Матвієнко після матчу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Нагороди гравцям "Шахтаря"

За версією УЄФА, внесок Георгія Судакова в перемогу виявився вирішальним. Саме півзахисник "гірників" був визнаний найкращим футболістом матчу. На рахунку хавбека виявився другий гол команди, він не схибив з пенальті.

"Шахтар" — "Брест", оцінки гравцям. Фото: скриншот Whoscored

А ось аналітичний портал Whoscored поставив найвищу оцінку іншому гравцеві. Кевін забив перший гол і провів активний матч. Бразильця удостоїли найвищого бала — 8,8. Решта гравців "Шахтаря" теж отримали хороші оцінки.

У наступному матчі, який відбудеться 29 січня, "гірники" вирушать до Дортмунда на зустріч із "Боруссією". Перемога не гарантує українській команді місце в плей-офф Ліги чемпіонів, але "Шахтарю" не можна втрачати очки.

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