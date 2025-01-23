Судаков и Кевин стали лучшими игроками Шахтера в матче с Брестом

Георгий Судаков и Кевин на фоне Бондаря. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

В рамках 7 тура Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно обыграл в Гельзенкирхене "Брест" со счетом 2:0. Один из мячей записал на свой счет Георгий Судаков.

Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком матча по версии официального сайта УЕФА.

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Тарас Степаненко и Николай Матвиенко после матча. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Награды игрокам "Шахтера"

Согласно версии УЕФА, вклад Георгия Судакова в победу оказался решающим. Именно полузащитник "горняков" был признан лучшим футболистом матча. На счету хавбека оказался второй гол команды, он не промахнулся с пенальти.

"Шахтер" — "Брест", оценки игрокам. Фото: скриншот Whoscored

А вот аналитический портал Whoscored поставил самую высокую оценку другому игроку. Кевин забил первый гол и провел активный матч. Бразильца удостоили самого высокого балла — 8,8. Остальные игроки "Шахтера" тоже получили хорошие оценки.

В следующем матче, который состоится 29 января, "горняки" отправятся в Дортмунд на встречу с "Боруссией". Победа не гарантирует украинской команде место в плей-офф Лиги чемпионов, но "Шахтеру" нельзя терять очки.

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