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Тренер Бреста назвал причину поражения от донецкого Шахтера

23 января 2025 09:21
Станислав Костюк - Редактор
Тренер Брест оценил игру Шахтера в матче Лиги чемпионов
Тренер Эрик Руа во время матча. Фото: Reuters/Stephane Mahe
Станислав Костюк - Редактор

Французский "Брест" не сумел навязать конкуренцию донецкому "Шахтеру" в матче Лиги чемпионов. "Горняки" одержали победу и не пропустили ни одного гола. 

Главный тренер "Бреста" похвалил соперника после финального свистка, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Брест" пропустил первый гол от "Шахтера" в дебюте матча 7 тура Лиги чемпионов, а затем Георгий Судаков с пенальти установил окончательный счет противостояния. Эрик Руа признал, что "горняки" сыграли лучше, чем французская команда. Тренер "Брест" объяснил это опытом "Шахтера" и неудачным стечением обстоятельств для "пиратов". 

Что Руа сказал о "Шахтере" 

Наставник "Бреста" рассчитывал, что серия успешных матчей в Лиге чемпионов поможет его подопечным раскрепоститься и снять давление во время поединка с "горняками". Однако украинские футболисты завладели инициативой и наказали французов за ошибки в обороне. Руа считает оба пропущенных гола не обязательными. 

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Ажорк не смог справиться с Бондарем. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Главный тренер "пиратов" считает, что его команда сама помогла "Шахтеру" одержать победу. "Брест" не сумел сыграть в свой футбол и не остановил соперника, который провел уверенный поединок. 

После 7 туров "Брест" занимает 13 место в турнирной таблице с четырьмя победами и одной ничьей в активе. В заключительном туре команда Эрика Руа сыграет с мадридским "Реалом" 29 января. 

Напомним, французский "ПСЖ" подарил болельщикам повод для праздника благодаря уверенной победе над "Манчестер Сити". 

В "Ливерпуле" может появиться новый кумир болельщиков, клуб готовит трансфер звезды футбола. 

Александр Усик может встретиться в ринге с Чжаном Чжилеем — известна возможная дата поединка. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов тренер

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09:18 В Давосе начался Украинский завтрак — что это за мероприятие

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