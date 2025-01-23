Тренер Брест оценил игру Шахтера в матче Лиги чемпионов

Тренер Эрик Руа во время матча. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Французский "Брест" не сумел навязать конкуренцию донецкому "Шахтеру" в матче Лиги чемпионов. "Горняки" одержали победу и не пропустили ни одного гола.

Главный тренер "Бреста" похвалил соперника после финального свистка, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Брест" пропустил первый гол от "Шахтера" в дебюте матча 7 тура Лиги чемпионов, а затем Георгий Судаков с пенальти установил окончательный счет противостояния. Эрик Руа признал, что "горняки" сыграли лучше, чем французская команда. Тренер "Брест" объяснил это опытом "Шахтера" и неудачным стечением обстоятельств для "пиратов".

Что Руа сказал о "Шахтере"

Наставник "Бреста" рассчитывал, что серия успешных матчей в Лиге чемпионов поможет его подопечным раскрепоститься и снять давление во время поединка с "горняками". Однако украинские футболисты завладели инициативой и наказали французов за ошибки в обороне. Руа считает оба пропущенных гола не обязательными.

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Главный тренер "пиратов" считает, что его команда сама помогла "Шахтеру" одержать победу. "Брест" не сумел сыграть в свой футбол и не остановил соперника, который провел уверенный поединок.

После 7 туров "Брест" занимает 13 место в турнирной таблице с четырьмя победами и одной ничьей в активе. В заключительном туре команда Эрика Руа сыграет с мадридским "Реалом" 29 января.

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