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Главная Спорт Скончался тренер французского Бреста: в 2024 году он вывел команду в ЛЧ

Скончался тренер французского Бреста: в 2024 году он вывел команду в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 22:26
Умер тренер, который вывел «Брест» в Лигу чемпионов
Эрик Руа. Фото: "Брест"

Главный тренер французского "Бреста" Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет. Специалист на протяжении последних трех с половиной лет боролся с раком поджелудочной железы, однако продолжал работать с командой почти до последних дней жизни.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Семья сообщила о смерти тренера

О смерти Руа сообщили 17 июня. В заявлении семьи отмечается, что наставник мужественно боролся с болезнью, продолжая жить футболом и своей работой.

Близкие тренера подчеркнули, что даже во время лечения он оставался преданным семье, команде и делу всей своей жизни. Также они поблагодарили болельщиков "Бреста" за поддержку, которую Руа ощущал на протяжении последних лет.

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Привел "Брест" к историческому успеху

Руа возглавил "Брест" в январе 2023 года. Именно под его руководством клуб достиг одного из самых громких результатов в своей истории.

В сезоне 2023/24 команда сенсационно заняла третье место в чемпионате Франции и впервые завоевала путевку в Лигу чемпионов. За этот успех Руа был признан лучшим тренером Лиги 1 в 2024 году.

До начала тренерской карьеры он выступал на позиции полузащитника, в частности защищал цвета "Марселя" и играл в финале Кубка УЕФА-1999. После завершения карьеры футболист работал спортивным директором, телевизионным экспертом и тренером.

В "Бресте" Руа завоевал особую любовь болельщиков. Фанаты посвятили наставнику отдельную песню и регулярно устраивали перформансы на трибунах. В клубе уже заявили, что в ближайшее время почтят память тренера, ставшего одной из важнейших фигур в истории команды.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что услуги вингера сборной Украины Виктора Цыганкова предлагали каталонской "Барселоне".

Также Новини.LIVE писали, что немецкая "Боруссия" готова предложить 20 млн евро за нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко.

смерть Французская Лига 1 тренер
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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