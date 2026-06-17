Умер тренер, который вывел «Брест» в Лигу чемпионов

Эрик Руа. Фото: "Брест"

Главный тренер французского "Бреста" Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет. Специалист на протяжении последних трех с половиной лет боролся с раком поджелудочной железы, однако продолжал работать с командой почти до последних дней жизни.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

⚫ Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю ту печаль, которую мы испытываем после ухода из жизни нашего тренера Эрика Руа.

Президент, руководство и весь «Стад Брестуа 29» разделяют горе его семьи, супруги, двух детей, а также… pic.twitter.com/huowypFr4q — Stade Brestois 29 (@SB29) 17 июня 2026

Семья сообщила о смерти тренера

О смерти Руа сообщили 17 июня. В заявлении семьи отмечается, что наставник мужественно боролся с болезнью, продолжая жить футболом и своей работой.

Близкие тренера подчеркнули, что даже во время лечения он оставался преданным семье, команде и делу всей своей жизни. Также они поблагодарили болельщиков "Бреста" за поддержку, которую Руа ощущал на протяжении последних лет.

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Руа возглавил "Брест" в январе 2023 года. Именно под его руководством клуб достиг одного из самых громких результатов в своей истории.

В сезоне 2023/24 команда сенсационно заняла третье место в чемпионате Франции и впервые завоевала путевку в Лигу чемпионов. За этот успех Руа был признан лучшим тренером Лиги 1 в 2024 году.

До начала тренерской карьеры он выступал на позиции полузащитника, в частности защищал цвета "Марселя" и играл в финале Кубка УЕФА-1999. После завершения карьеры футболист работал спортивным директором, телевизионным экспертом и тренером.

В "Бресте" Руа завоевал особую любовь болельщиков. Фанаты посвятили наставнику отдельную песню и регулярно устраивали перформансы на трибунах. В клубе уже заявили, что в ближайшее время почтят память тренера, ставшего одной из важнейших фигур в истории команды.

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