У Бенфіці відреагували на чутки про трансфер захисника Динамо

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко наразі не є трансферною ціллю лісабонської "Бенфіки". Португальські журналісти спростували інформацію про можливий інтерес одного з грандів Португалії до українського центрбека.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Record.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Що відомо про позицію "Бенфіки"

За інформацією джерела, керівництво "Бенфіки" не розглядає Михавка як кандидата на підсилення складу в найближче трансферне вікно.

Попри це, клуб дійсно працює над пошуком нових центральних захисників. Один із потенційних новачків має бути досвідченим футболістом, здатним конкурувати за місце в основному складі поруч з Антоніу Сілвою та Томашем Араужу.

Другим варіантом є молодий перспективний центрбек із перспективою розвитку, який міг би отримувати ігрову практику в основі та дублі.

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Наразі 21-річний футболіст виступає за основну команду "Динамо" з 2023 року та за цей час став одним із ключових гравців киян.

У сезоні-2025/26 центральний захисник провів 39 матчів у всіх турнірах і забив шість м'ячів. Контракт Михавка з "Динамо" діє до кінця 2030 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 10 мільйонів євро.

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