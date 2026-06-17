В Бенфике отреагировали на слухи о трансфере защитника Динамо

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко на данный момент не является трансферной целью лиссабонской "Бенфики". Португальские журналисты опровергли информацию о возможном интересе одного из грандов Португалии к украинскому центральному защитнику.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Record.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Что известно о позиции "Бенфики"

По информации источника, руководство "Бенфики" не рассматривает Михавко в качестве кандидата на усиление состава в ближайшее трансферное окно.

Несмотря на это, клуб действительно работает над поиском новых центральных защитников. Один из потенциальных новичков должен быть опытным футболистом, способным конкурировать за место в основном составе рядом с Антониу Сильвой и Томашем Араужу.

Второй вариант — молодой перспективный центральный защитник с потенциалом развития, который мог бы получать игровую практику как в основном составе, так и в дубле.

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В настоящее время 21-летний футболист выступает за основную команду "Динамо" с 2023 года и за это время стал одним из ключевых игроков киевлян.

В сезоне 2025/26 центральный защитник провел 39 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Контракт Михавка с "Динамо" действует до конца 2030 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.

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