Трабзонспор готов пригласить Михавко для замены Батагову

Тарас Михавко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михавко может продолжить карьеру в Турции. Один из самых перспективных игроков столичной команды привлек внимание "Трабзонспора". Трансфер может состояться этим летом.

Турецкий клуб доволен работой на рынке украинских футболистов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Kuzey Ekspres.

Защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов может покинуть команду. Ранее журналисты писали об интересе к игроку со стороны клубов из Англии и Испании. Но замена футболисту уже найдена, речь идет о Тарасе Михавко.

Новый украинец в "Трабзонспоре"

Именно 21-летний воспитанник киевского "Динамо" считался основным кандидатом на замену Арсению Батагову. Трансфер был бы возможен в случае, если защитник покинет "Трабзонспор". Однако тяжелая травма вывела Батагова из строя до начала зимы, и не исключено, что турецкий клуб уже в ближайшее время инициирует переговоры по Михавко.

Контракта защитника с "Динамо" действует до конца 2030 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 10 млн евро.

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