Кріштіану Роналду та тренер Роберто Мартінес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіону Саудівської Аравії "Аль-Насру" буде складно захистити титул. Клуб зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Одним із наслідків цієї ситуації стало обмеження трансферної кампанії.

Борги "Аль-Насра" наближаються до 200 млн євро, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Arriyadiyah.

Ціла низка невдалих рішень призвела до того, що "Аль-Наср" накопичив 187 млн євро боргів. Чемпіони Саудівської Аравії терміново шукають нових інвесторів, які допоможуть стабілізувати ситуацію. Витрати команди були суттєво скорочені, а літня трансферна кампанія призупинена.

Що чекає на "Аль-Наср" у майбутньому

Уряд Саудівської Аравії не допустить банкрутства одного з провідних клубів країни, який є "вітриною" її спортивних досягнень. Однак "Аль-Наср" вже не зможе дозволити собі такі бездумні витрати, як у недалекому минулому.

Раніше клуб не зважав на витрати, запрошуючи зірок європейського футболу. Португалець Кріштіану Роналду, контракт якого закінчиться лише наступного року, заробляє в Саудівській Аравії понад 210 млн євро на рік.

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