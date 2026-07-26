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Головна Спорт Реал змінив вартість Вінісіуса напередодні можливого трансферу

Реал змінив вартість Вінісіуса напередодні можливого трансферу

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Дата публікації: 26 липня 2026 19:03
Реал може продати Вінісіуса в Арсенал за 160 млн
Жозе Моурінью та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Футболіст збірної Бразилії Вінісіус може розпочати новий сезон в іншій команді. Він досі не погоджується продовжити контракт із мадридським "Реалом". Іспанський клуб може розглянути варіант продажу гравця.

На бразильця претендує лондонський "Арсенал", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Контракт Вінісіуса з мадридським "Реалом" закінчиться влітку 2027 року. Іспанський клуб уже неодноразово ініціював продовження угоди, проте 26-річний футболіст відмовляється це робити. Лише цього тижня він висунув "бланкос" свої умови.

Яким буде майбутнє Вінісіуса

Один із лідерів "королівського клубу" попросив збільшити його річну зарплату до 30 млн євро. Також він попросив у "Реала" підписний бонус у розмірі 15 млн євро. У Мадриді не збираються погоджуватися на ці умови Вінісіуса і готові розглянути варіант із продажем бразильця.

Головним претендентом на Вінісіуса, який у минулому сезоні забив 22 голи у всіх турнірах, є лондонський "Арсенал". Однак мадридський "Реал" дав зрозуміти, що торги щодо трансферу бразильця мають починатися з суми в 160 млн євро.

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Реал Мадрид Футбол трансфери Вінісіус Жуніор
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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