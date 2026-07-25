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Головна Спорт Реал відмовиться від Родрі на користь молодшої зірки

Реал відмовиться від Родрі на користь молодшої зірки

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Дата публікації: 25 липня 2026 13:37
Реал готовий запропонувати за Діоманде величезну суму
Тренер Реала Жозе Моурінью та Ян Діоманде. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Німецький "РБ Лейпциг" не зможе утримати у своєму складі талановитого півзахисника Яна Діоманде. Молодий футболіст добре проявив себе на Кубку світу. Він привернув увагу кількох європейських грандів.

Фаворити у боротьбі за Діоманде змінюються щодня, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Першим зацікавленість у 19-річному Яні Діоманде проявив французький "ПСЖ". Однак "РБ Лейпциг" відхилив пропозицію французького клубу в розмірі 80 млн євро. Парижани відмовилися підвищувати суму.

Ян Диоманде
Ян Діоманде на Кубку світу. Фото: Reuters

Фаворитом у боротьбі за футболіста з Кот-д'Івуару став лондонський "Арсенал". Однак "РБ Лейпциг" не погодився на пропозицію в розмірі 100 млн євро. "Каноніри" готові продовжувати торгуватися за гравця, але до справи вступив і мадридський "Реал".

Хто такий Ян Діоманде і навіщо він "бланкос"

У минулому сезоні івуарійський півзахисник забив 12 голів і віддав 8 гольових передач за "РБ Лейпциг". Після цього він запам’ятався впевненою та красивою грою на Кубку світу. Німецький клуб готовий продати півзахисника за 130 млн євро.

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Мадридський "Реал" готовий зробити Яна Діоманде головною трансферною ціллю. На цьому наполягає новий тренер команди Жозе Моурінью. Він збирається перебудувати гру іспанців у нападі й отримав від президента клубу згоду на кілька гучних літніх трансферів.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що голкіпер з Кабо-Верде Возінья знайшов нову команду, і це не "Інтер" з Маямі.

Також Новини.LIVE писали про новий рейтинг фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч", де Гаррі Кейн опустився на друге місце.

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Реал Мадрид Футбол трансфери Ян Діоманде
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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