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Головна Спорт Мессі більше не претендує на Золотий м'яч: з'явився новий фаворит

Мессі більше не претендує на Золотий м'яч: з'явився новий фаворит

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 11:40
Мбаппе став новим фаворитом на Золотий м'яч-2026
Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн та Ламін Ямаль. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Незабаром після завершення чемпіонату світу з футболу змінилися котирування на майбутнього володаря "Золотого м’яча". Турнір вивів на перший план гравців, яких ще недавно не вважали серед головних фаворитів на цю нагороду.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн уже не посідає перше місце в цьому рейтингу, повідомляють Новини.LIVE.

Перед стартом ЧС-2026 форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн був головним претендентом на "Золотий м’яч" за підсумками цього року. Володар "Золотої бутси" не зміг перемогти в міжнародному турнірі, але був лідером німецької команди та найкращим бомбардиром Європи. Однак чемпіонат світу похитнув позиції англійця.

Лионель Месси
Ліонель Мессі вибув із гонки за ЗМ-2026. Фото: Reuters

Мбаппе увірвався в гонку

Нападник мадридського "Реала", хоч і забив багато голів за іспанську команду, але загалом залишився без титулів і не входив до трійки головних претендентів на "Золотий м’яч". Все змінив ЧС-2026. Кіліан Мбаппе став його найкращим бомбардиром, а також найрезультативнішим гравцем в історії чемпіонатів світу. Це вивело його на перше місце у списку головних претендентів на ЗМ-2026.

Третє місце в рейтингу головних претендентів посідає іспанець Ламін Ямаль, який має серйозний вплив на гру як "Барселони", так і національної збірної. Він витіснив із трійки Ліонеля Мессі, який міг стати головним героєм Кубка світу, однак не зумів завоювати головний трофей.

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У 2026 році церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться не в Парижі, а в Лондоні. Вона пройде 26 жовтня.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Ігоря Костюка, який назвав головну причину поразки "Динамо" від грецького ПАОКа.

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Кіліан Мбаппе Золотий м'яч Гаррі Кейн
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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