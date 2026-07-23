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Головна Спорт З Мессі та Мбаппе: вболівальники обрали символічну збірну ЧС-2026

З Мессі та Мбаппе: вболівальники обрали символічну збірну ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 09:41
ФІФА оприлюднила символічну збірну найкращих гравців Чемпіонату світу-2026
Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

ФІФА представила свою версію символічної збірної найкращих футболістів Чемпіонату світу-2026. До неї увійшли головні зірки минулого Мундіалю. У визначенні складу цієї команди взяли участь вболівальники.

Саме глядачі шляхом голосування визначили найкращих футболістів ЧС-2026, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Вболівальники з усього світу мали змогу проголосувати за найкращих футболістів минулого чемпіонату світу. ФІФА надала можливість визначити переможців на кожній позиції. З них і було сформовано символічну команду Мундіалю.

Возинья
Возінья з партнерами по команді. Фото: Reuters

Хто увійшов до збірної найкращих гравців

Команда глядацьких симпатій виявилася досить передбачуваною. Місце у воротах посів голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья, який підкорив мільйони вболівальників своєю неймовірною історією.

В обороні опинилися одразу два іспанські крайні захисники: Педро Порро та Марк Кукурелья. Найкращими центральними захисниками визнано француза Дайо Упамекано та аргентинця Лісандро Мартінеса.

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Збірна найкращих гравців ЧС-2026. Фото: скриншот ФІФА

Капітан збірної Іспанії Родрі посів місце в центрі півзахисту символічної збірної найкращих футболістів ЧС-2026. Поряд з ним у команді опинилися Джуд Беллінгем з Англії та найкращий асистент турніру Майкл Олісе з Франції.

Все вийшло передбачувано і з лінією атаки. Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн склали трійку зіркових форвардів за версією глядацьких симпатій. Тут бракує лише Гаррі Кейна, але йому не знайшлося місця.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що головний тренер збірної Іспанії може залишитися в команді ще на чотири роки.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що деяким аргентинським гравцям можуть заборонити в'їзд на територію Великої Британії.

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Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Ерлінг Холанд
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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