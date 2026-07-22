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Головна Спорт У збірній Іспанії визначилися з майбутнім Де Ла Фуенте

У збірній Іспанії визначилися з майбутнім Де Ла Фуенте

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Дата публікації: 22 липня 2026 17:09
Де Ла Фуенте може залишитися у складі збірної Іспанії ще на 4 роки
Луїс Де Ла Фуенте на чемпіонаті світу-2026. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Керівництво Федерації футболу Іспанії запропонувало Луїсу Де Ла Фуенте продовжити контракт. Угода головного тренера "червоної фурії" розрахована до літа 2028 року. Однак він може провести з командою не один, а два турніри.

В Іспанії повністю задоволені роботою наставника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте пройшов усі рівні роботи з національними командами. Він очолював юнацьку, молодіжну та олімпійські збірні, після чого у 2022 році замінив Луїса Енріке на посаді головного тренера "червоної фурії". Цей тренер створив команду, яка перемагала в Лізі Націй, чемпіонатах світу та Європи. Не дивно, що в країні хочуть залишити 65-річного фахівця на цій посаді якомога довше.

Луис де ла Фуэнте
Луїс де ла Фуенте з Кубком світу. Фото: Reuters

Що пропонують Де Ла Фуенте

Досвідчений фахівець керуватиме грою збірної Іспанії й на Євро-2028. Однак йому запропонують продовжити контракт до літа 2030 року, щоб наставник зміг попрацювати з командою й на домашньому чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко. Три матчі, присвячені століттю чемпіонатів світу, пройдуть в Аргентині, Уругваї та Парагваї.

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Збірна Іспанії з футболу Луїс Де Ла Фуенте ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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