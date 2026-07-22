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Главная Спорт В сборной Испании определились с будущим Де Ла Фуэнте

В сборной Испании определились с будущим Де Ла Фуэнте

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Дата публикации 22 июля 2026 17:09
Де Ла Фуэнте может остаться в сборной Испании еще на 4 года
Луис Де Ла Фуэнте на чемпионате мира-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Руководство Федерации футбола Испании предложить Луису Де Ла Фуэнте продлить контракт. Соглашения главного тренера "красной фурии" рассчитано до лета 2028 года. Однако он может провести в команде не один, а два турнира. 

В Испании полностью довольны работой наставника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте прошел все уровни работы с национальными командами. Он возглавлял юношескую, молодежную и олимпийские сборные, после чего в 2022 году заменил Луиса Энрике на посту наставника главной "красной фурии". Этот тренер создал команду, которая побеждала в Лиге Наций, чемпионатах мира и Европы. Не удивительно, что в стране хотят оставить 65-летнего специалиста подольше на этой должности. 

Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте с Кубком Мира. Фото: Reuters

Что предлагают Де Ла Фуэнте 

Возрастной специалист будет руководить игрой сборной Испании и на Евро-2028. Однако ему предложат продлить контракт до лета 2030 года, чтобы наставник смог поработать с командой и на домашнем чемпионате мира. 

Мундиаль-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Три поединка, которые будут посвящены столетию чемпионатов мира, состоятся в Аргентине, Уругвая и Парагвае. 

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Сборная Испании по футболу Луис Де Ла Фуэнте ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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