Зидан назвал Ямаля и еще двух игроков, которые его впечатлили на ЧМ-2026

Зинедин Зидан, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Чемпион мира-1998 Зинедин Зидан был одним из приглашенных экспертов на ЧМ-2026. Он комментировал все значимые событие турнира. Болельщики высоко ценят мнение легендарного француза, стримы с его участием набирают большое количество просмотров.

После окончания Мундиаля Зидан назвал игроков, которые "вернули его в детство", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.

Именно Зинедин Зидан является основным кандадатом на пост главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама. Специалист, который ждал этого несколько лет, высоко оценил вклад Килиана Мбаппе и Майкла Олисе в успехи "трехцветных", сумевших выйти в полуфинал Мундиаля. При этом наставник отметил одного игрока из другой команды.

Майкл Олисе во время матча. Фото: Reuters

Что Зидан сказал о звездах Кубка Мира

Французский специалист считает, что молодые игроки уже меняют футбол, причем в лучшую сторону. По словам Зинедина Зидана, нынешние лидеры сборной Франции, а также Ламин Ямаль из Испании, играют так, как во время детства самого тренера бегали с мячом во дворе.

"Это момент ностальгии сразу для нескольких поколений. Они показывают то, что мы хотим видеть на поле. Заставляют нас мечтать. Нам нужен именно такой футбол, который демонстрируют Мбаппе, Олисе, Ямаль", — заявил Зидан.

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