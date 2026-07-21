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Главная Спорт Макгрегор потерял кучу денег из-за ЧМ-2026

Макгрегор потерял кучу денег из-за ЧМ-2026

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Дата публикации 21 июля 2026 11:27
Сборная Аргентины помешала Макгрегору выиграть несколько миллионов евро
Сборная Аргентины, Дональд Трамп и Конор Макгрегор. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Финал чемпионата мира по футболу привлек внимание не только миллиардов болельщиков, но и самых разных селебритис. Многие из них поставили деньги на победу одной из команд. Шотландский боец Конор Макгрегор выбрал сборную Аргентины. 

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях был уверен, что финал Мундиаля получится результативным и зрелищным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bloody Elbow

Известный шотландский боец Конор Макгрегор был уверен в том, что сборная Аргентины сможет победить на Кубке Мира. Он настолько не сомневался в силах Лионеля Месси и его команды, что поставил на "альбиселесте" 100 тысяч долларов. 

Ферран Торрес
Ферран Торрес на фоне Лионеля Месси. Фото: Reuters 

Сколько мог выиграть Макгрегор 

Шотландец сделал ставку на определенный счет матча. Он посчитал, что Аргентина может победить Испанию со счетом 3:2 в финале ЧМ-2026. В случае победы Конор Макгрегор получил бы 3,6 млн долларов. 

"Я давно об этом думал. Еще лет пять назад какой-то парень в интернете написал, что все так и случится. Я решил: "почему бы и нет, парень из интернета", и сделал такую ставку", — объяснил свой поступок Макгрегор. 

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Сборная Аргентины проиграла в финале Мундиале Испании со счетом 0:1. 

Напомним, Новини.LIVE писали о символической сборной лучших футболистов чемпионата мира, где оказались всего четыре игрока сборной Испании. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что сборная Испании вернулась домой и провела масштабный праздник для болельщиков после победы в финале ЧМ-2026. 

Конор Макгрегор Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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