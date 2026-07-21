Сборная Аргентины помешала Макгрегору выиграть несколько миллионов евро

Сборная Аргентины, Дональд Трамп и Конор Макгрегор. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Финал чемпионата мира по футболу привлек внимание не только миллиардов болельщиков, но и самых разных селебритис. Многие из них поставили деньги на победу одной из команд. Шотландский боец Конор Макгрегор выбрал сборную Аргентины.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях был уверен, что финал Мундиаля получится результативным и зрелищным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bloody Elbow.

Известный шотландский боец Конор Макгрегор был уверен в том, что сборная Аргентины сможет победить на Кубке Мира. Он настолько не сомневался в силах Лионеля Месси и его команды, что поставил на "альбиселесте" 100 тысяч долларов.

Ферран Торрес на фоне Лионеля Месси. Фото: Reuters

Сколько мог выиграть Макгрегор

Шотландец сделал ставку на определенный счет матча. Он посчитал, что Аргентина может победить Испанию со счетом 3:2 в финале ЧМ-2026. В случае победы Конор Макгрегор получил бы 3,6 млн долларов.

"Я давно об этом думал. Еще лет пять назад какой-то парень в интернете написал, что все так и случится. Я решил: "почему бы и нет, парень из интернета", и сделал такую ставку", — объяснил свой поступок Макгрегор.

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