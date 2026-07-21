Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Макгрегор втратив купу грошей через ЧС-2026

Макгрегор втратив купу грошей через ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 11:27
Збірна Аргентини завадила Макгрегору виграти кілька мільйонів євро
Збірна Аргентини, Дональд Трамп та Конор Макгрегор. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Фінал чемпіонату світу з футболу привернув увагу не лише мільярдів уболівальників, а й найрізноманітніших знаменитостей. Багато хто з них зробив ставки на перемогу однієї з команд. Шотландський боєць Конор Макгрегор обрав збірну Аргентини.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях був упевнений, що фінал Мундіалю вийде результативним і видовищним, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bloody Elbow.

Відомий шотландський боєць Конор Макгрегор був упевнений, що збірна Аргентини зможе перемогти на Кубку світу. Він настільки не сумнівався в силах Ліонеля Мессі та його команди, що поставив на "альбіселесте" 100 тисяч доларів.

Ферран Торрес
Ферран Торрес на тлі Ліонеля Мессі. Фото: Reuters

Скільки міг виграти Макгрегор

Шотландець зробив ставку на конкретний рахунок матчу. Він вважав, що Аргентина може перемогти Іспанію з рахунком 3:2 у фіналі ЧС-2026. У разі перемоги Конор Макгрегор отримав би 3,6 млн доларів.

"Я давно про це думав. Ще років п’ять тому якийсь хлопець в інтернеті написав, що все так і станеться. Я вирішив: "Чому б і ні, хлопче з інтернету", — і зробив таку ставку", — пояснив свій вчинок Макгрегор.

Читайте також:

Збірна Аргентини програла у фіналі чемпіонату світу Іспанії з рахунком 0:1.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про символічну збірну найкращих футболістів чемпіонату світу, до якої увійшли лише чотири гравці збірної Іспанії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що збірна Іспанії повернулася додому і влаштувала масштабне свято для вболівальників після перемоги у фіналі ЧС-2026.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Конор Мак-Грегор Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації