Збірна Аргентини завадила Макгрегору виграти кілька мільйонів євро

Збірна Аргентини, Дональд Трамп та Конор Макгрегор. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Фінал чемпіонату світу з футболу привернув увагу не лише мільярдів уболівальників, а й найрізноманітніших знаменитостей. Багато хто з них зробив ставки на перемогу однієї з команд. Шотландський боєць Конор Макгрегор обрав збірну Аргентини.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях був упевнений, що фінал Мундіалю вийде результативним і видовищним, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bloody Elbow.

Відомий шотландський боєць Конор Макгрегор був упевнений, що збірна Аргентини зможе перемогти на Кубку світу. Він настільки не сумнівався в силах Ліонеля Мессі та його команди, що поставив на "альбіселесте" 100 тисяч доларів.

Ферран Торрес на тлі Ліонеля Мессі. Фото: Reuters

Скільки міг виграти Макгрегор

Шотландець зробив ставку на конкретний рахунок матчу. Він вважав, що Аргентина може перемогти Іспанію з рахунком 3:2 у фіналі ЧС-2026. У разі перемоги Конор Макгрегор отримав би 3,6 млн доларів.

"Я давно про це думав. Ще років п’ять тому якийсь хлопець в інтернеті написав, що все так і станеться. Я вирішив: "Чому б і ні, хлопче з інтернету", — і зробив таку ставку", — пояснив свій вчинок Макгрегор.

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