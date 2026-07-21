Збірна Аргентини завадила Макгрегору виграти кілька мільйонів євро

Макгрегор втратив купу грошей через ЧС-2026
Фінал чемпіонату світу з футболу привернув увагу не лише мільярдів уболівальників, а й найрізноманітніших знаменитостей. Багато хто з них зробив ставки на перемогу однієї з команд. Шотландський боєць Конор Макгрегор обрав збірну Аргентини.
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях був упевнений, що фінал Мундіалю вийде результативним і видовищним, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bloody Elbow.
Відомий шотландський боєць Конор Макгрегор був упевнений, що збірна Аргентини зможе перемогти на Кубку світу. Він настільки не сумнівався в силах Ліонеля Мессі та його команди, що поставив на "альбіселесте" 100 тисяч доларів.
Скільки міг виграти Макгрегор
Шотландець зробив ставку на конкретний рахунок матчу. Він вважав, що Аргентина може перемогти Іспанію з рахунком 3:2 у фіналі ЧС-2026. У разі перемоги Конор Макгрегор отримав би 3,6 млн доларів.
"Я давно про це думав. Ще років п’ять тому якийсь хлопець в інтернеті написав, що все так і станеться. Я вирішив: "Чому б і ні, хлопче з інтернету", — і зробив таку ставку", — пояснив свій вчинок Макгрегор.
Збірна Аргентини програла у фіналі чемпіонату світу Іспанії з рахунком 0:1.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про символічну збірну найкращих футболістів чемпіонату світу, до якої увійшли лише чотири гравці збірної Іспанії.
Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що збірна Іспанії повернулася додому і влаштувала масштабне свято для вболівальників після перемоги у фіналі ЧС-2026.