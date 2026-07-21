Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зідан назвав гравців, які справили на нього враження на ЧС-2026

Зідан назвав гравців, які справили на нього враження на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 20:45
Зідан назвав Ямаля та ще двох гравців, які справили на нього враження на ЧС-2026
Зінедін Зідан, Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіон світу 1998 року Зінедін Зідан був одним із запрошених експертів на ЧС-2026. Він коментував усі найважливіші події турніру. Вболівальники високо цінують думку легендарного француза, стрими за його участю набирають велику кількість переглядів.

Після закінчення чемпіонату світу Зідан назвав гравців, які "повернули його в дитинство", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Саме Зінедін Зідан є головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Франції після відставки Дідьє Дешама. Фахівець, який чекав на це кілька років, високо оцінив внесок Кіліана Мбаппе та Майкла Олісе в успіхи "триколірних", які зуміли вийти до півфіналу чемпіонату світу. При цьому наставник відзначив одного гравця з іншої команди.

Майкл Олисе
Майкл Олісе під час матчу. Фото: Reuters

Що Зідан сказав про зірок Кубка світу

Французький фахівець вважає, що молоді гравці вже змінюють футбол, причому на краще. За словами Зінедіна Зідана, нинішні лідери збірної Франції, а також Ламін Ямаль з Іспанії, грають так, як у дитинстві самого тренера бігали з м’ячем у дворі.

"Це момент ностальгії одразу для кількох поколінь. Вони показують те, що ми хочемо бачити на полі. Змушують нас мріяти. Нам потрібен саме такий футбол, який демонструють Мбаппе, Олісе, Ямаль", — заявив Зідан.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Конор Макгрегор поставив серйозні гроші на перемогу збірної Аргентини на Кубку світу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ФІФА не дискваліфікувала Леандро Паредеса після вилучення за бійку у фіналі ЧС. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Кіліан Мбаппе Зінедін Зідан Майкл Олісе
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації