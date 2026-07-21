Зідан назвав Ямаля та ще двох гравців, які справили на нього враження на ЧС-2026

Зінедін Зідан, Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіон світу 1998 року Зінедін Зідан був одним із запрошених експертів на ЧС-2026. Він коментував усі найважливіші події турніру. Вболівальники високо цінують думку легендарного француза, стрими за його участю набирають велику кількість переглядів.

Після закінчення чемпіонату світу Зідан назвав гравців, які "повернули його в дитинство", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Саме Зінедін Зідан є головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Франції після відставки Дідьє Дешама. Фахівець, який чекав на це кілька років, високо оцінив внесок Кіліана Мбаппе та Майкла Олісе в успіхи "триколірних", які зуміли вийти до півфіналу чемпіонату світу. При цьому наставник відзначив одного гравця з іншої команди.

Майкл Олісе під час матчу. Фото: Reuters

Що Зідан сказав про зірок Кубка світу

Французький фахівець вважає, що молоді гравці вже змінюють футбол, причому на краще. За словами Зінедіна Зідана, нинішні лідери збірної Франції, а також Ламін Ямаль з Іспанії, грають так, як у дитинстві самого тренера бігали з м’ячем у дворі.

"Це момент ностальгії одразу для кількох поколінь. Вони показують те, що ми хочемо бачити на полі. Змушують нас мріяти. Нам потрібен саме такий футбол, який демонструють Мбаппе, Олісе, Ямаль", — заявив Зідан.

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